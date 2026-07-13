Mercedes-Benz AMG SL65 sfida Ferrari 812 GTS e Aston Martin DB9 GT nella drag race | Video

Il tema delle drag race continua a suscitare interesse, anche se tutti sappiamo quanto questo format sia poco utile nel definire graduatorie di valore delle auto, oltre la dimensione del semplice scatto da fermo. La sfida odierna appartiene alla specie e mette in competizione fra loro la Mercedes-Benz AMG SL65, la Ferrari 812 GTS e l’Aston Martin DB9 GT.

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Sono tre vetture speciali e ad alto indice di nobiltà, che entusiasmano gli appassionati. Il confronto fra mezzi di questo calibro genera, inevitabilmente, un forte interesse. Ad organizzare la battaglia ci hanno pensato gli uomini di Mercedes-Benz Downtown Calgary, che da alcune ore offrono la visione del match sul loro canale YouTube, con un video dal felice montaggio.

La pista scelta per la drag race non ha offerto il miglior grip possibile, per le “damp conditions“, ossia per il velo d’acqua presente sull’asfalto. Questo ha fatto lievitare i tempi, rispetto al potenziale delle auto coinvolte. L’episodio mette una contro l’altra 3 gran turismo ben dotate in termini di fascino e cavalleria.

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Oltre alla classica drag race sul quarto di miglio, si è svolta una gara di accelerazione sul mezzo miglio con partenza da fermo, per misurare l’intensità della spinta pure su un asse stradale più lungo. Infine, le tre auto sono state messe a confronto con 2 Corvette V8, dotate di compressore volumetrico e modificate, che sono entrate in scena per allargare la gamma. Qui, però, ci occupiamo soltanto delle vetture europee.

Partiamo dalla Ferrari 812 GTS, ancora oggi molto suggestiva, nonostante l’arrivo della 12Cilindri Spider, sua erede. La splendida coupé del “cavallino rampante”, coi buoi davanti al carro, gode della spinta di un V12 aspirato da 6.5 litri, che mette sul piatto 800 cavalli di potenza massima e 718 Nm di coppia.

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Il vigore energetico si esprime in modo inebriante e con sonorità meccaniche da antologia, su un peso a secco di 1.645 chilogrammi. Le prestazioni sono al top, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi e una punta velocistica di oltre 340 km/h. Perfetto l’equilibrio, grazie anche al sistema transaxle.

Altra protagonista della drag race è la Mercedes-Benz AMG SL65, spinta da un motore V12 biturbo da 6.0 litri di cilindrata, in grado di sviluppare 630 cavalli di potenza, con la stratosferica coppia, limitata elettronicamente, di 1.000 Nm, su un peso a vuoto di 1.950 chilogrammi. Ne derivano uno scatto da 0 a 100 km/h in 4.0 secondi e una punta velocistica autolimitata di 250 km/h (che diventano 300 km/h con l’AMG Driver’s Package).

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La trazione è posteriore, come sull’Aston Martin DB9 GT. Questa coupé inglese, densa di fascino, è equipaggiata con un motore V12 aspirato da 5.9 litri, che eroga 547 cavalli di potenza massima e 620 Nm di coppia, su un peso a vuoto di 1.785 chilogrammi. Notevole il profilo dinamico, ben testimoniato dall’accelerazione da 0 a 100 km/h, liquidata in 4.5 secondi. La punta velocistica si fissa a quota 295 km/h. Quale delle tre vetture si è imposta nella drag race? La superiore potenza della Ferrari è bastata a farla primeggiare? Per avere la risposta non vi resta che fare una cosa: guardare il video. Buona visione!