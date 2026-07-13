Nuova Alfa Romeo Coupé Zagato, il mito rinasce con carbonio e DNA Quadrifoglio

Una nuova Alfa Romeo Coupé Zagato capace di unire proporzioni da supercar, dettagli in fibra di carbonio e il carattere più autentico del Biscione. Per il momento non si tratta di un progetto ufficiale, ma di un render firmato dal creatore digitale Carlo Indelicato e pubblicato su LinkedIn, dove ha subito attirato l’attenzione degli appassionati.

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Un render immagina una coupé Alfa Romeo Zagato in carbonio, bassa e aggressiva, con interni sportivi e richiami al DNA Quadrifoglio

Il prototipo virtuale porta il nome di Alfa Romeo Coupé S Zagato 2026 e nasce come render dedicato a una possibile sportiva italiana del futuro. L’idea di fondo è chiara: immaginare cosa potrebbe accadere se il linguaggio più recente di Alfa Romeo incontrasse ancora una volta la tradizione della carrozzeria Zagato.

La vettura appare bassa, larga e raccolta, con una carrozzeria rossa attraversata da numerosi elementi scuri. Il frontale è dominato dal classico scudetto Alfa Romeo, inserito in una mascherina aggressiva e affiancato da sottili gruppi ottici. Il cofano in carbonio, scolpito da nervature e aperture, rafforza l’impressione di trovarsi davanti a un modello pensato per prestazioni elevate.

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Anche il profilo punta sull’effetto scenico. Il tetto scuro, la linea dei finestrini molto compatta e i passaruota pronunciati danno alla coupé una presenza quasi da auto da competizione. Sulle fiancate compare inoltre il simbolo “Z”, richiamo diretto a Zagato e a una collaborazione che, nel corso della storia, ha prodotto alcune delle Alfa Romeo più affascinanti.

Il posteriore è probabilmente la parte più originale del render. La firma luminosa si sviluppa orizzontalmente lungo la coda, mentre il grande estrattore e gli elementi aerodinamici in carbonio rendono l’insieme ancora più estremo. Le superfici restano pulite, ma il risultato non appare mai semplice o anonimo.

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Carlo Indelicato ha immaginato anche gli interni, mostrati attraverso un bozzetto dal taglio più progettuale. L’abitacolo presenta due sedili sportivi, rivestimenti rossi, dettagli neri e una struttura posteriore pensata per esaltare la rigidità e l’aspetto tecnico del modello. Il volante compatto e la console orientata verso il guidatore richiamano l’impostazione delle Alfa Romeo più sportive.

Nel progetto virtuale non vengono indicate caratteristiche meccaniche precise, ma il riferimento al DNA Quadrifoglio suggerisce prestazioni di alto livello. Una coupé di questo tipo potrebbe idealmente adottare un motore potente, una struttura leggera e una taratura sviluppata attorno al piacere di guida.