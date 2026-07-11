Alfa Romeo Giulia Sportwagon, il sogno proibito prende forma: ecco la wagon che tutti vorrebbero

Una Alfa Romeo Giulia Sportwagon moderna, aggressiva e capace di unire praticità e carattere sportivo. È questa l’idea immaginata dal creatore digitale indipendente Mike Mickey, che nelle scorse ore ha pubblicato su Facebook una serie di render dedicati a una possibile variante station wagon della berlina del Biscione.

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Un render immagina una nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon bassa e aggressiva

Le immagini mostrano una vettura molto bassa e filante, con cofano lungo, passaruota pronunciati e un frontale dominato dal classico scudetto Alfa Romeo. La parte posteriore è stata ridisegnata per accogliere un vano bagagli più ampio, senza rinunciare a una linea dinamica. Il risultato è una shooting brake muscolosa, più vicina a una sportiva a cinque porte che a una tradizionale familiare.

Si tratta, però, soltanto di un render indipendente. Al momento non esistono conferme su una futura, nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon, né indicazioni ufficiali sul possibile ritorno del marchio nel settore delle station wagon.

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Il render di questa nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon arriva inoltre in una fase delicata per Alfa Romeo. Con il nuovo piano strategico di Stellantis, il marchio è stato regionalizzato e dovrebbe concentrare gran parte delle proprie energie sull’Europa, dove continua a godere di un forte valore storico e di una riconoscibilità superiore rispetto ad altri mercati.

La priorità dovrebbe spostarsi soprattutto sul segmento C, considerato decisivo per aumentare i volumi e rafforzare la presenza commerciale. In questa fascia sono attese le eredi di Tonale e Giulietta, due modelli chiamati a intercettare pubblici differenti ma ugualmente importanti per il futuro della casa italiana.

La prossima generazione della Tonale dovrebbe consolidare il ruolo del marchio tra i SUV compatti premium, mentre l’eventuale ritorno della Giulietta permetterebbe ad Alfa Romeo di rientrare in un segmento tradizionalmente centrale in Europa. Proprio su questi progetti potrebbero concentrarsi gli investimenti principali nei prossimi anni.

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Più incerta, invece, la situazione del segmento D. Delle nuove Giulia e Stelvio si parla da tempo, ma al momento non sono emersi dettagli definitivi su design, piattaforme, motorizzazioni o tempistiche. Anche le strategie annunciate in passato potrebbero essere riviste alla luce delle nuove priorità stabilite da Stellantis.

In questo scenario, una nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon resterebbe una proposta affascinante ma difficile da collocare nei programmi immediati del marchio, nonostante l’interesse che una familiare sportiva del Biscione potrebbe ancora suscitare tra gli automobilisti europei.