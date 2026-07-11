Jeep conquista il Brasile: oltre 56 mila immatricolazioni nel primo semestre 2026

Jeep ha iniziato il 2026 con il passo giusto in Brasile. Nei primi sei mesi dell’anno il marchio ha immatricolato 56.424 veicoli, superando il risultato ottenuto nello stesso periodo del 2025. Solo a giugno sono state registrate 10.255 unità.

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Jeep cresce in Brasile con 56.424 immatricolazioni nel semestre

In Brasile i clienti prestano sempre più attenzione ai consumi, alla sicurezza, alla tecnologia di bordo e ai costi di gestione. Jeep sembra aver intercettato questa trasformazione, affiancando alla sua tradizionale immagine legata all’avventura una gamma pensata anche per la vita quotidiana.

Oggi un SUV non viene scelto soltanto per affrontare strade difficili. Deve essere comodo nel traffico, spazioso per la famiglia, facile da utilizzare e abbastanza efficiente da non pesare troppo sul bilancio domestico. È proprio su questo equilibrio che il marchio sta costruendo la propria crescita in Brasile.

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La protagonista principale resta la Jeep Compass. Il modello ha superato le 27.000 unità vendute nel primo semestre, confermandosi il SUV di medie dimensioni più scelto nel Paese. A giugno ne sono state immatricolate 4.100.

La Compass continua a piacere perché riesce a mettere insieme caratteristiche molto diverse. Ha un’impostazione robusta, ma non rinuncia al comfort. Offre tecnologia e sistemi di sicurezza, ma conserva quella capacità fuoristrada che molti automobilisti associano da sempre al nome Jeep. In un segmento sempre più affollato, questa identità riconoscibile continua a fare la differenza.

Anche la Jeep Renegade ha mostrato segnali positivi. Nel mese di giugno ha raggiunto 4.533 vendite, il 5% in più rispetto a maggio. Dall’inizio dell’anno il totale è arrivato a circa 21.000 unità.

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Il dato più interessante riguarda però le versioni ibride MHEV. Nel secondo trimestre hanno rappresentato il 48% delle Renegade vendute. In pratica, quasi un cliente su due ha scelto una motorizzazione elettrificata. È un segnale importante, perché mostra come anche nel mercato brasiliano l’ibrido stia diventando una possibilità concreta e non più soltanto una soluzione di nicchia.

La Renegade resta soprattutto un modello urbano, adatto a chi cerca un’auto compatta ma non vuole rinunciare alla posizione di guida alta e all’aspetto robusto tipico di un SUV. L’arrivo delle varianti MHEV ha aggiunto un elemento di interesse in più, soprattutto per chi utilizza il veicolo ogni giorno.

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Numeri in crescita anche per la Jeep Commander. Il SUV a sette posti ha chiuso il semestre con 8.224 unità vendute, registrando un incremento del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nel corso dell’anno la gamma è stata aggiornata con il sistema ibrido MHEV a 48 volt, proposto sulle versioni Limited e Overland con motore T270. Una scelta che segue la stessa direzione intrapresa con la Renegade: rendere i modelli più efficienti senza cambiare radicalmente l’esperienza di guida.

Secondo Hugo Domingues, responsabile Jeep per il Sud America, i risultati del semestre assumono un valore ancora maggiore considerando le difficoltà del mercato. Compass, Renegade e Commander sono riuscite a rafforzare la propria posizione nei rispettivi segmenti, mentre le nuove motorizzazioni ibride hanno iniziato a raccogliere una risposta concreta da parte del pubblico.

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La seconda metà del 2026 porterà un’altra novità importante: la Nuova Jeep Avenger. Il suo arrivo permetterà al marchio di entrare con maggiore decisione in una fascia di mercato dove le dimensioni compatte, la tecnologia e la facilità di utilizzo contano sempre di più.

Jeep punta inoltre su elementi che spesso incidono molto nella scelta finale di un’automobile. Tutti i modelli venduti in Brasile sono coperti da una garanzia di cinque anni e da un servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24 in tutto il Paese.