Alfa Romeo regala emozioni a Balocco tra Junior, Tonale e 33 Stradale

Alfa Romeo ha riportato i suoi appassionati nel luogo dove il marchio continua a costruire una parte importante della propria identità: il circuito di prova di Balocco. Il 20 e 21 giugno 2026, sessantuno partecipanti hanno preso parte all’Alfa Romeo Driving Experience 2026, un evento pensato per vivere da vicino il carattere sportivo della casa italiana, tra test drive, esercizi di guida e momenti dedicati alla storia del Biscione.

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Alfa Romeo Driving Experience a Balocco unisce test drive, drifting e modelli iconici, con Junior, Tonale e la rara 33 Stradale in pista

Organizzata da Professional Driving AG in collaborazione con Alfa Romeo Svizzera, l’esperienza ha trasformato il tracciato piemontese in un punto d’incontro tra tecnica, emozione e passione automobilistica. Balocco non è un circuito qualsiasi: da decenni è il luogo in cui Alfa Romeo sviluppa, testa e affina i propri modelli. Per molti partecipanti, poter guidare proprio su quelle piste ha rappresentato un’occasione rara, quasi un ingresso dietro le quinte del marchio.

Nel corso delle due giornate, il programma ha messo al centro la guida vera. Non una semplice prova su strada, ma un lavoro concreto su controllo del veicolo, traiettorie, sicurezza e gestione delle reazioni dell’auto. Seguiti da istruttori esperti, i partecipanti hanno affrontato diversi esercizi pratici, potendo portare le vetture più vicino al limite in un contesto controllato e sicuro. Il circuito di Balocco, con circa 120 chilometri di piste, ha offerto lo scenario ideale per alternare apprendimento e divertimento.

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Tra le protagoniste dei test drive c’erano Alfa Romeo Junior Veloce, Junior Ibrida Q4 e la nuova Alfa Romeo Tonale. Modelli diversi, ma accomunati dal tentativo di portare nel presente lo spirito dinamico del marchio. A catturare gli sguardi è stata però anche l’Alfa Romeo 33 Stradale, esposta da vicino per i partecipanti. Prodotta in soli 33 esemplari, la supercar ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell’evento, capace di unire design, ingegneria e tradizione italiana.

Il legame con la storia è stato rafforzato dalla presenza di due modelli iconici: Alfa Romeo Giulia GTA e Alfa Romeo Giulia 1600. Due vetture che hanno ricordato quanto il passato del marchio continui a pesare nel suo racconto presente. Accanto alla gamma attuale, le storiche hanno creato un ponte naturale tra le Alfa di ieri e quelle di oggi.

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Uno dei momenti più attesi è stato il corso di drifting riservato ai partecipanti che tornavano a Balocco per la seconda volta. Con il supporto di un istruttore specializzato, hanno potuto sperimentare il drifting controllato al volante delle proprie auto o di Alfa Romeo Giulia messe a disposizione per l’attività. Un’esperienza intensa, pensata per chi voleva spingersi oltre la guida tradizionale e capire meglio come gestire l’auto nelle situazioni più dinamiche.

Il riscontro dei partecipanti è stato molto positivo. A fare la differenza sono stati l’organizzazione, l’accesso a un circuito normalmente non aperto al pubblico, l’atmosfera del luogo e l’accoglienza piemontese, che ha accompagnato le giornate dentro e fuori dalla pista. Dopo il successo dell’edizione 2026, Alfa Romeo ha già fissato il prossimo appuntamento: la Driving Experience tornerà a Balocco il 12 e 13 giugno 2027.