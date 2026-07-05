L’uomo che cambiò Fiat: Sergio Marchionne rivive sul grande schermo

Pierfrancesco Favino interpreterà Sergio Marchionne in Falcon, il nuovo film diretto da Marco Bellocchio. La notizia è stata annunciata durante Ciné – Giornate di Cinema a Riccione e ha subito attirato molta attenzione. Il motivo è semplice: da una parte c’è uno degli attori italiani più credibili e versatili, dall’altra un uomo che ha cambiato il destino della Fiat e, più in generale, una parte importante dell’industria automobilistica italiana.

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Favino sarà Sergio Marchionne in Falcon, il film di Bellocchio che racconta l’ascesa del manager tra Fiat, Chrysler e il suo leggendario stile di lavoro

Bellocchio e Favino tornano a lavorare insieme dopo Il traditore, il film in cui l’attore aveva dato volto e voce a Tommaso Buscetta. Anche questa volta il protagonista sarà una figura difficile da raccontare in modo semplice. Marchionne è stato ammirato per il coraggio e la capacità di prendere decisioni drastiche, ma anche criticato per la durezza con cui affrontava trattative, ristrutturazioni e rapporti sindacali. È proprio questa zona grigia, fatta di risultati, tensioni e scelte scomode, a rendere la sua storia interessante per il cinema.

Falcon partirà dalle origini del manager: l’infanzia in Abruzzo, il trasferimento in Canada con la famiglia, gli studi e i primi passi in una carriera destinata a diventare internazionale. Il racconto arriverà poi agli anni più intensi, quelli della Fiat e della sfida americana. Marchionne prese in mano un gruppo in enorme difficoltà e lo portò fino all’accordo con Chrysler, un’operazione che in pochi ritenevano davvero possibile e che avrebbe poi aperto la strada alla nascita di FCA.

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Il titolo del film richiama i Dassault Falcon con cui il manager si spostava continuamente tra Torino e Detroit. Erano viaggi frequenti, spesso massacranti, dentro una quotidianità scandita da riunioni, telefonate, fabbriche e trattative. Marchionne viveva praticamente tra due continenti e sembrava non staccare mai davvero dal lavoro. Il maglione scuro, diventato il suo tratto più riconoscibile, raccontava anche questo: niente tempo da perdere, niente formalità inutili, solo il prossimo problema da risolvere.

A Favino toccherà quindi un compito delicato. Dovrà infatti provare a restituire l’uomo dietro il personaggio pubblico. Un dirigente potente, certo, ma anche una persona abituata a portare sulle spalle decisioni enormi, spesso presa tra responsabilità, isolamento e una continua pressione.

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Montezemolo e Marchionne

La sceneggiatura è firmata da Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Andrea Di Stefano e Stefano Rulli, con la partecipazione di Oliviero Del Papa. La produzione coinvolge Kavac Film, Emotion Network e Rai Cinema, con HBO Max. Le riprese dovrebbero iniziare in autunno tra Italia, Stati Uniti e Canada, mentre la data di uscita non è stata ancora annunciata.

Davanti alla macchina da presa nascerà così il ritratto di “Super Sergio”, l’uomo che passava dal Lingotto a Detroit, dai tavoli della politica alle linee di montaggio, con la sensazione che ogni ora potesse cambiare il futuro di un’intera azienda.