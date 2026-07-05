Maserati GT2 contro le sorelle pepate: chi vince la drag race?

Oggi ci concediamo le emozioni regalate da una drag race in salsa italiana. Protagoniste sono le versioni ad alte prestazioni di ogni modello Maserati dell’attuale listino. Oltre alla classica sfida in accelerazione sul quarto di miglio con partenza da fermo, ci saranno un match sul mezzo miglio e una prova di frenata.

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Quello descritto non è il modo migliore per confrontare le auto, ma nel pacchetto ci sono diversi elementi per pesarne una parte del potere prestazionale. Ad organizzare il maxi duello del “tridente” ci hanno pensato gli specialisti di carwow, sempre sul pezzo.

Le quattro Maserati protagoniste della gara sono equipaggiate con lo stesso motore V6 biturbo da 3 litri, ma quale ha maggiori probabilità di vincere? Come al solito teniamo per noi la risposta, così da lasciare aperta la porta della vostra curiosità. Qui ci limitiamo a fare un breve resoconto delle caratteristiche principali dei mezzi coinvolti.

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Lo facciamo partendo dal SUV, la Grecale Trofeo, che eroga 530 cavalli di potenza e 620 Nm di coppia, trasmessi a tutte e quattro le ruote. A lei va il poco gratificante titolo di auto più pesante del gruppo, con i suoi 2.027 chilogrammi.

In posizione non distante, sul nastro d’asfalto scelto per la drag race, c’è la Maserati GranTurismo Trofeo, che vanta una potenza leggermente superiore rispetto alla sorella. Qui i cavalli sono 550, mentre la coppia cresce a 650 Nm. L’energia giunge al suolo, anche in questo caso, attraverso un sistema di trazione integrale. Il peso da muovere è di 1.795 chilogrammi.

Altra protagonista della drag race odierna è la MCPura Cielo, le cui danze sono animate da un V6 biturbo Nettuno da 3.0 litri, in grado di sviluppare 630 cavalli di potenza e 720 Nm di coppia, su un peso di 1.560 chilogrammi. La trazione è posteriore.

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A chiudere il cerchio della sfida ci pensa una Maserati GT2 Stradale, che porta i contenuti da pista sulle arterie viarie di tutti i giorni. Qui il 6 cilindri del modello eroga 640 cavalli di potenza e 720 Nm di coppia, elargendoli con grande grinta, grazie anche al peso di soli 1.465 chilogrammi. Il vigore energetico viene trasmesso ancora una volta alle ruote posteriori.

Sulla carta non sembrano esserci dubbi sulla vincitrice della sfida, ma a volte nella realtà basta poco per scrivere scenari diversi da quelli ipotizzati. Sarà questo il caso? Ovviamente non vi anticipiamo nulla, per lasciarvi il gusto della scoperta. Soltanto la visione del video darà le risposte cercate. Buona visione!