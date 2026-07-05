Alfa Romeo da record: la splendida 8C Spider in vendita vale più di una casa

C’è un’Alfa Romeo che, almeno sulla carta, oggi costa quanto una casa. Non una vettura qualunque, naturalmente, ma una 8C Competizione Spider del 2009, proposta da un concessionario di Pordenone per 410.000 euro. Una cifra che può sembrare enorme, ma che diventa più comprensibile non appena si guarda l’auto e si ricorda quanto sia rara.

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Una rarissima Alfa Romeo 8C Spider del 2009 è in vendita a 410.000 euro:storia, dettagli, chilometraggio e condizioni

La 8C è uno di quei modelli capaci di mettere d’accordo quasi tutti. Anche Jeremy Clarkson, che in fatto di automobili non ha mai avuto problemi a esprimere giudizi netti, arrivò a definirla la macchina più bella mai costruita. Un’esagerazione? Forse. Eppure basta osservarla per qualche secondo per capire da dove nasce quella frase.

Il cofano è lungo, la coda corta, i passaruota sembrano disegnati intorno alle ruote e ogni linea della carrozzeria ha un senso. Non ci sono prese d’aria gigantesche, spoiler esagerati o soluzioni create soltanto per stupire. La 8C riesce a farsi notare senza alzare la voce. È elegante, muscolosa e, soprattutto, immediatamente riconoscibile.

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Nella versione Spider il fascino aumenta ancora. Togliendo il tetto, infatti, il rumore del V8 entra direttamente nell’abitacolo. Non serve correre o cercare il limite: anche una semplice accelerazione, magari all’uscita da una rotonda, può diventare il momento più interessante della giornata.

Presentata nel 2007, l’Alfa Romeo 8C riportò in vita una sigla utilizzata sulle leggendarie vetture sportive del marchio negli anni Trenta. Il progetto metteva insieme alcune delle migliori competenze italiane: il design del Biscione, l’assemblaggio negli stabilimenti Maserati di Modena e un motore V8 di derivazione Ferrari da 450 cavalli.

La produzione fu volutamente limitata. Furono costruite 500 coupé e, successivamente, altre 500 Spider. Numeri ridotti, che resero la vettura esclusiva fin dal debutto. La coupé costava circa 162.000 euro, mentre per la Spider bisognava spendere almeno 212.000 euro. Prezzi già importanti, ma ben lontani dalle valutazioni raggiunte oggi.

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L’esemplare in vendita in Friuli ha percorso appena 6.139 chilometri. Secondo quanto riportato nell’annuncio, ha avuto un solo proprietario e dispone di una manutenzione interamente certificata. L’ultimo tagliando è stato effettuato nel mese di novembre.

Anche la configurazione è quella giusta: carrozzeria in Rosso Competizione tristrato e interni in pelle nera. Il venditore la descrive come praticamente perfetta, senza difetti evidenti né all’esterno né nell’abitacolo.

Insieme all’auto vengono forniti il telo originale, due borse porta abiti in pelle e il quadro celebrativo della consegna. Piccoli dettagli che, su una vettura del genere, fanno una grande differenza e raccontano la cura con cui questa 8C è stata custodita, quasi sempre lontano dalla strada e con poco più di seimila chilometri ancora impressi sul contachilometri.