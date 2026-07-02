Stellantis porta il futuro del lavoro ad Hannover: debutta il van autonomo che cambia le consegne

Stellantis si prepara a trasformare il Salone IAA Transportation di Hannover in una vetrina dedicata al futuro della mobilità professionale. Con Stellantis Pro One, il gruppo arriverà alla rassegna tedesca con uno spazio espositivo di 1.000 metri quadrati, tredici veicoli e quattro marchi specializzati nel settore dei mezzi commerciali.

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A Hannover Stellantis mostra van elettrici, allestimenti su misura e il concept autonomo Box on Wheels per ripensare le consegne dell’ultimo miglio

L’obiettivo è mostrare un’offerta capace di accompagnare le esigenze più diverse, dal piccolo operatore che lavora nei centri urbani alle aziende impegnate nella distribuzione su larga scala. Il percorso partirà dalla micromobilità e arriverà fino ai furgoni di maggiori dimensioni, passando per modelli elettrici, veicoli con motore tradizionale e allestimenti costruiti intorno alle necessità reali dei professionisti.

Una parte importante dello stand sarà dedicata a Stellantis CustomFit, il programma che consente di personalizzare i veicoli già in fabbrica. Non si tratta soltanto di aggiungere scaffali o modificare il vano di carico. Le trasformazioni possono riguardare mezzi destinati alle officine mobili, alle consegne, all’assistenza tecnica o ad attività altamente specializzate.

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Il programma può contare anche su una rete globale di oltre 500 partner certificati. Una struttura pensata per offrire conversioni su misura senza rinunciare alla qualità e al rispetto degli standard di sicurezza. Dall’adattamento più semplice fino agli interventi più complessi, Stellantis vuole così ridurre i passaggi necessari tra l’acquisto del veicolo e il suo impiego quotidiano.

Ad Hannover farà la sua prima apparizione dal vivo anche lo Smart Compact Van del segmento C. Gli interni sono stati completamente ripensati partendo dai commenti e dalle esperienze di chi utilizza questi mezzi ogni giorno. Il risultato è un abitacolo più funzionale, modulare e vicino alle esigenze del conducente, con soluzioni integrate per facilitare il lavoro a bordo.

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Il modello sarà disponibile sia con motorizzazioni elettriche sia con unità a combustione interna, una scelta che riflette l’approccio multi-energia di Stellantis e permette alle aziende di scegliere in base ai percorsi, ai carichi e alle infrastrutture disponibili.

L’attenzione principale sarà però rivolta a “Box on Wheels”, un concept autonomo pensato per le consegne dell’ultimo miglio. Il veicolo sarà svelato il 14 settembre nel padiglione 13 e rappresenterà uno dei passaggi più importanti nella trasformazione di Stellantis Pro One da costruttore di veicoli a fornitore di servizi e soluzioni complete.

“Sono orgoglioso di presentare gli ultimi sviluppi che plasmeranno il futuro di Stellantis Pro One”, ha dichiarato Eric Laforge, Senior Vice President della divisione, che salirà sul palco insieme a Emanuele Cappellano per mostrare al pubblico il nuovo progetto.