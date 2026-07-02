Mercato dell’auto in Italia: a giugno crescita a doppia cifra

Anche a fine giugno prosegue l’andamento positivo del mercato dell’auto italiano. Sulla base dei dati diramati dal Ministero dei Trasporti, le nuove immatricolazioni si attestano su 146.423 unità che rappresentano una crescita pari al 10,59% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Ancora una volta la crescita risulta trainata dalle elettriche ricaricabili, ovvero le ibride plug-in o le full electric. A giugno 2026 il mercato dell’auto italiano dice che le elettriche sono cresciute dell’87,1%, in accordo con una quota di mercato ora pari al 10,1%. Bene anche le ibride plug-in che hanno registrato una crescita del 61,9% con una quota di mercato pari al 10,6%.

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Molto interessanti appaiono anche i dati nel cumulato relativo ai primi sei mesi di quest’anno. L’andamento positivo si registra infatti anche nei dati messi a punto fra gennaio e giugno di quest’anno con 936.783 nuove immatricolazioni, dato che segna una crescita del 9,6% rispetto ai primi sei mesi dell’anno scorso. Si può ammettere che il mercato dell’auto italiano si rende protagonista di quello che appare come un recupero costante, sostenuto anche da misure specifiche, come quelle legate agli incentivi governativi, e da una domanda sicuramente più consistente. Ancora in calo comunque i dati attuali rispetto a quelli registrati nel pre Pandemia. La decrescita rispetto al mese di giugno del 2019 è infatti pari a un importante -13,5%.

In tema di alimentazioni anche a giugno il mercato dell’auto italiano conferma gli ottimi riscontri delle ibride ricaricabili

Pure a giugno i dati del mercato dell’auto in Italia confermano quanto già in essere anche in precedenza. La preferenza degli italiani ricade sempre di più sulle ibride. Le nuove immatricolazioni delle ibride plug-in a fine giugno si attestano su 15.723 unità con un incremento del 61,9% e una quota che dal 7,3% sale al 10,6% del totale. Le ibride non ricaricabili registrano invece 68.363 immatricolazioni secondo un incremento del 17,9% e una quota di mercato che supera di slancio il 46% del mercato; a giugno 2025 la loro quota di mercato era pari al 43,4%.

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Ancora in calo il dato delle alimentazioni tradizionali. A giugno 2026 i modelli a benzina scendono del 15,3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, con una quota di mercato che dal 23,6% passa al 18%. Ancora più corposo il calo dei modelli alimentati da unità a diesel che scendono del 28,4% con una quota di mercato che dal 10,1% passa al 6,5%. In leggero calo le varianti a Gpl, che scendono dello 0,1%, in relazione a una quota di mercato che dal 9,6% passa all’8,7%. Guardando alle elettriche, i riscontri del mercato dell’auto in Italia dicono che le unità immatricolate a giugno sono 14.894. L’incremento rispetto allo stesso mese dello scorso anno è pari all’87,1% con la quota di mercato che dal 6% è passata all’attuale 10,1%. Al top fra le elettriche troviamo la Leapmotor T03 con 2.744 unità consegnate a fine giugno, prima anche nel cumulato dei primi sei mesi dell’anno con 21.841 unità immatricolate.

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Fra i gruppi automobilistici svetta Stellantis

Il mercato dell’auto italiano a fine giugno conferma i riscontri positivi per Stellantis. A fine giugno sono state 40.207 le unità immatricolate, secondo un incremento del 22,18% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La crescita del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA è trainata da Peugeot, +31,92%, Fiat, che cresce di oltre il 27%, Citroën, con un incremento del 19,52%, Opel, +12,84%, e DS con un +8,97%. Ottimi pure i dati di Leapmotor che alle 326 unità immatricolate a giugno 2025 passa a 3.366 unità immatricolate a fine giugno 2026. Molto male Alfa Romeo, con un calo di quasi il 41%, Maserati, -31,40%, Lancia, -16,83% e Jeep con un -12,08%.

Alle spalle di Stellantis troviamo il Gruppo Volkswagen che si conferma sempre al secondo posto nel mercato dell’auto italiano con 22.119 unità immatricolate a fine giugno, secondo una crescita dello 0,89%. Bene anche il Gruppo Renault al terzo posto con un incremento del 7,51%.

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Tornando a Stellantis il Gruppo può festeggiare gli ottimi riscontri della Fiat Pandina, auto più venduta di giugno con 8.255 unità immatricolate, al top anche nel cumulato dei primi sei mesi dell’anno con 62.852 unità immatricolate. Nella Top Ten del mese Stellantis piazza anche la Grande Panda, al quarto posto, con 3.139 unità immatricolate che si pone al terzo posto nel cumulato con 23.011 unità, ovvero la Peugeot 208 e Citroën C3 con rispettivamente 3.130 e 3.079 unità immatricolate a fine giugno per il quinto e sesto posto seguite, al settimo posto, dalla Jeep Avenger che immatricola 3.001 unità. La piccola B-SUV del costruttore americano si pone al secondo posto nel cumulato con 27.767 unità immatricolate fra gennaio e giugno 2026. Chiude la Top Ten del mese la Leapmotor T03 con 2.744 unità immatricolate al quinto posto nel cumulato con 21.841 unità totali.