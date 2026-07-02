Ferrari Cavalcade 2026: “rosse” da urlo da Trieste ad Atene | Video

Ferrari Cavalcade è un evento di straordinaria importanza, pensato per i migliori clienti del “cavallino rampante“. Gli inviti sono per pochi eletti, legati da una fedeltà di lungo corso al marchio emiliano. L’edizione 2026 dell’evento si sta svolgendo fra la costa adriatica e quella mediterranea orientale.

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Presenti all’appello 116 equipaggi, con molte “rosse” da capogiro. Il via alle danze si è celebrato nella giornata di lunedì 29 giugno, mentre per il 6 luglio è previsto l’atto finale, ossia il congedo.

Tanti i modelli prestigiosi al via: Ferrari F80, Daytona SP3, LaFerrari, ma anche 812 Competizione e Competizione A, 296 Speciale Piloti Ferrari e tante altre. Ne citiamo solo alcune di quelle non ancora menzionate: 849 Testarossa, 12Cilindri e 12Cilindri Spider, SF90 XX Stradale ed SF90 XX Spider, 296 GTB e GTS, 488 Pista e compagnia bella.

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I protagonisti di Ferrari Cavalcade 2026, giunti da varie parti del mondo, stanno vivendo un tuffo speciale in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio scelto per questa esperienza esclusiva, nel segno del “cavallino rampante”. Il tutto con il piacere della guida e l’amore per le “rosse” al centro della scena.

Numerosi i momenti glamour, improntati alla magia della Dolce Vita che, oggi, solo pochi fortunati possono permettersi. Spazio anche per il mare, con un viaggio a bordo di una lussuosa nave. Ad aprire la Ferrari Cavalcade 2026 ci ha pensato l’esposizione statica delle preziose supercar in Piazza Unità d’Italia a Trieste.

Il 30 giugno l’evento si è invece lanciato nella dimensione dinamica, tra l’Italia, la Slovenia e la Croazia. Fra le località interessate da questo tragitto, meritano di essere menzionate Gorizia, Nova Gorica, i castelli di Strmol e Ribnica, l’area portuale di Rijeka.

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Ieri è stato il turno di Zadar, Novigrad, Šibenik, Trogir e Split, sempre in Croazia. Nella parte meridionale di questo Paese, gli equipaggi si stanno muovendo oggi, con le loro splendide Ferrari, tra antichi borghi fortificati e splendide strade panoramiche affacciate sul mare, interessando località come Gruž e Ston. Poi la mini crociera, di cui vi abbiamo già riferito.

Il ritorno in auto è previsto per la giornata di domenica 5 luglio, quando il corteo di “rosse” si immergerà nei fascinosi luoghi del Peloponneso, in Grecia. Tra le tappe della giornata, Nafplio e il monastero di Loukou.

L’arrivo si celebrerà al porto del Pireo, a breve distanza da Atene. Nella capitale greca andrà in scena la serata di gala, impreziosita da un’asta benefica, come da tradizione. Il giorno dopo sarà il turno del congedo e dell’arrivederci alla prossima edizione di Ferrari Cavalcade.

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Fonte | Ferrari