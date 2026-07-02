Alfa Romeo Stelvio sfida BMW X3 e Audi Q5: il diesel italiano ha ancora qualcosa da insegnare

Oggi scegliere un SUV diesel nuovo è diventato difficile visto che sul mercato sono sempre di meno. Fino a pochi anni fa il gasolio dominava il mercato dei modelli premium, soprattutto tra chi percorreva molti chilometri. Adesso il quadro è cambiato: elettrico, ibrido e plug-in hanno conquistato spazio, mentre le proposte diesel sono rimaste sempre meno. Tra quelle ancora disponibili spiccano tre nomi molto vicini per prezzo e dimensioni, ma lontani per filosofia: Alfa Romeo Stelvio, Audi Q5 e BMW X3.

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Alfa Romeo Stelvio, Audi Q5 e BMW X3 a confronto: prezzi simili, ma la guida sportiva dell’italiana resta un argomento forte

Il confronto parte da listini quasi sovrapponibili. Alfa Romeo Stelvio 2.2 Automatico Q4 da 210 CV, in allestimento Veloce, costa 68.300 euro. L’Audi Q5 TDI quattro S tronic da 204 CV, proposta in versione Business, parte da 67.350 euro. La BMW X3 xDrive da 197 CV si colloca poco sopra, a 67.900 euro. Differenze minime, che spostano la scelta su altri aspetti: stile, tecnologia, comfort e soprattutto sensazioni al volante.

Alfa Romeo Stelvio continua a essere la più sportiva delle tre. Il progetto risale al 2016 e qualche segno del tempo emerge soprattutto nell’abitacolo, dove infotainment e finiture non hanno la stessa freschezza delle rivali tedesche. Fuori, però, conserva proporzioni ancora riuscite. È filante, relativamente compatta e meno massiccia, con una linea che sembra voler nascondere il peso tipico di un SUV.

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L’Audi Q5 sceglie invece un approccio più misurato. Il design è pulito, classico e poco incline agli eccessi. La BMW X3 punta su una presenza più imponente, con superfici marcate e un frontale che cerca volutamente di farsi notare.

Anche le dimensioni raccontano differenze concrete. La X3 è la più lunga, con 4,75 metri. Seguono la Q5 a 4,71 metri e la Stelvio a 4,68. L’italiana è però leggermente più alta, con 1,67 metri, contro 1,66 della BMW e 1,64 dell’Audi.

Sul fronte della praticità, la X3 offre il vano bagagli più ampio: 570 litri. Alfa Romeo Stelvio arriva a 525, mentre la Q5 si ferma a 510. L’Audi recupera con il serbatoio più capiente, da 65 litri. La BMW ne offre 60, la Stelvio 59.

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La differenza più importante resta però sotto il cofano. L’Alfa Romeo Stelvio utilizza un 2.2 diesel puro da 210 CV, abbinato al cambio automatico e alla trazione integrale Q4. Audi e BMW hanno scelto invece sistemi mild hybrid diesel da 2.0 litri, rispettivamente da 204 e 197 CV.

2026 Alfa Romeo Stelvio Veloce

I consumi dichiarati restano vicini: 6,2 litri ogni 100 chilometri per la Stelvio, 5,9 per la Q5 e 5,8 per la X3. Anche le emissioni sono simili, con 162 g/km di CO₂ per l’Alfa Romeo, 156 per l’Audi e 154 per la BMW.

Le due tedesche giocano la carta della modernità, con abitacoli più aggiornati, schermi più evoluti e sistemi di assistenza più recenti. Alfa Romeo Stelvio risponde con una qualità diversa, più difficile da misurare su una scheda tecnica. Lo sterzo è diretto, il telaio è preciso e la vettura cambia direzione con una rapidità che poche rivali riescono a offrire. Quando la strada si fa interessante, l’Alfa Romeo continua a sembrare meno un SUV e più una berlina sportiva rialzata.