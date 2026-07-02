Fiat Grande Panda Abarth, 320 CV per la Panda più cattiva di sempre

La Fiat Grande Panda Abarth immaginata dal designer Tommaso D’Amico prova a rispondere a una domanda che molti appassionati si sono già posti: come cambierebbe la nuova compatta italiana se passasse tra le mani dello Scorpione? Il risultato è un render indipendente, quindi non ufficiale, che trasforma la Grande Panda in una sportiva aggressiva, senza cancellarne del tutto il carattere pratico e urbano.

Advertisement

Un render immagina la Grande Panda Abarth come una compatta aggressiva da 320 CV, con look estremo, interni sportivi e dettagli in carbonio

Le proporzioni del modello di partenza restano riconoscibili, ma tutto il resto viene estremizzato. La carrozzeria appare più larga, più bassa e più vicina all’asfalto. I passaruota sono maggiorati, le carreggiate allargate e l’assetto ribassato contribuisce a dare alla vettura una presenza molto più muscolosa.

Davanti, la Fiat Grande Panda Abarth adotta prese d’aria più ampie, uno splitter pronunciato e una firma luminosa a LED dedicata. I dettagli in fibra di carbonio alleggeriscono visivamente il frontale e aggiungono un tocco da vera sportiva. Lungo le fiancate compaiono minigonne aerodinamiche, mentre al posteriore trovano spazio un estrattore più evidente, uno spoiler dedicato e un doppio terminale di scarico dal forte impatto scenico.

Advertisement

Anche la livrea contribuisce a cambiare completamente il carattere dell’auto. Tommaso D’Amico immagina tinte opache o metallizzate abbinate a inserti neri lucidi e accenti rossi, un richiamo immediato al mondo Abarth. I cerchi forgiati da 20 pollici riempiono i passaruota e lasciano intravedere un impianto frenante maggiorato con pinze rosse ad alte prestazioni.

L’abitacolo segue la stessa filosofia. I sedili sportivi in Alcantara e pelle riportano il logo Abarth ricamato, mentre il volante racing con indicatore del punto zero punta a creare un rapporto più diretto con il conducente. La plancia viene rivestita con materiali tecnici e inserti in carbonio, accompagnati da una pedaliera in alluminio e da un’illuminazione ambientale personalizzabile.

Il quadro strumenti digitale propone grafiche specifiche per le modalità Turismo, Scorpion e Track. Non mancano telemetria, cronometro e dati dinamici in tempo reale, elementi pensati per rendere l’esperienza di guida più coinvolgente anche su una compatta.

Advertisement

Il render immagina inoltre una gamma di motorizzazioni molto ampia. Si parte da un 1.2 Turbo Hybrid a tre cilindri da 160 CV, per salire a un 1.6 Turbo quattro cilindri da 220 CV e a un 2.0 Turbo da 280 CV. Al vertice ci sarebbe una versione completamente elettrica da 320 CV, con coppia immediata e trazione integrale elettrica.

Una proposta audace, che porta la Fiat Grande Panda Abarth lontano dal ruolo di semplice city car e la avvicina al mondo delle compatte ad alte prestazioni, tra tradizione italiana, tecnologia e un’estetica costruita per non passare inosservata.