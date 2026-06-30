Nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon, il ritorno che gli alfisti sognano da anni

La Nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon non è un modello in arrivo, almeno per ora. Le immagini che stanno circolando sui social sono infatti un concept render realizzato dal creatore digitale indipendente Bruno Callegarin, che ha immaginato come potrebbe apparire una futura versione familiare della Giulia. Una proposta non ufficiale, ma capace di riaccendere un tema molto sentito tra gli appassionati Alfa Romeo: l’assenza di una vera station wagon nella gamma del Biscione.

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Un render riaccende il sogno di una nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon

Il render di questa nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon colpisce perché prova a mettere insieme due mondi che, nella storia Alfa, hanno sempre avuto un fascino particolare: la sportività della berlina Giulia e la praticità di una carrozzeria wagon. Il risultato immaginato è una shooting brake dal profilo basso e muscoloso, con cofano lungo, frontale aggressivo, carreggiate larghe e una coda più estesa ma non appesantita. Una vettura pensata più per emozionare che per inseguire semplicemente il volume di carico.

Il tema fa discutere perché la Sportwagon è mancata anche alla generazione attuale della Giulia. Una scelta che nel tempo ha lasciato più di un rimpianto, soprattutto in Europa, dove le familiari sportive hanno sempre avuto un pubblico fedele. Alfa Romeo, in passato, aveva costruito una parte importante della propria immagine anche su modelli capaci di unire piacere di guida e versatilità, come le versioni Sportwagon di 156 e 159. Auto che non erano semplici familiari, ma alternative eleganti e dinamiche alle station wagon tedesche.

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Con la Giulia attuale, invece, il Biscione ha puntato tutto sulla berlina e poi sul SUV Stelvio. Una decisione comprensibile sul piano commerciale, considerando la crescita dei SUV, ma non priva di conseguenze sul piano emotivo. Per molti alfisti, una Giulia Sportwagon avrebbe rappresentato la naturale evoluzione della tradizione Alfa: bella da guidare, utile nella vita quotidiana e diversa dalle proposte più prevedibili del mercato premium.

Il concept di Bruno Callegarin arriva in un momento di incertezza anche per la futura Giulia berlina. Il modello di nuova generazione era stato inizialmente atteso per il 2026, poi spostato al 2028, ma al momento non esistono conferme definitive su data, carrozzeria e impostazione tecnica. Non è ancora chiaro se la prossima Giulia resterà una berlina classica, se adotterà proporzioni più crossover o se verrà ripensata in una forma completamente diversa.

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In questo scenario, immaginare una Nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon significa toccare una corda sensibile. Non ci sono indicazioni ufficiali su un suo ritorno, né segnali concreti che Alfa Romeo stia lavorando a una variante familiare. Eppure il successo visivo di questi render dimostra che l’interesse esiste ancora.