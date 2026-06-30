Fiat Grande Panda, richiamo per oltre 21 mila esemplari: cosa devono sapere i proprietari

Fiat avvia un richiamo per la Fiat Grande Panda, uno dei modelli su cui il marchio italiano punta di più nella sua nuova fase europea. La segnalazione arriva dall’ente tedesco KBA e riguarda un possibile problema all’impianto di riscaldamento e ventilazione. In certe situazioni, soprattutto quando fa freddo o l’umidità è alta, il sistema potrebbe non riuscire a disappannare o sbrinare il parabrezza con la rapidità necessaria, riducendo la visibilità di chi guida.

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Fiat richiama 21.691 Fiat Grande Panda per un difetto al sistema di sbrinamento che potrebbe creare problemi di sicurezza

Il richiamo interessa 21.691 esemplari di Fiat Grande Panda prodotti tra il 28 maggio 2024 e il 1° settembre 2025. Il caso è identificato dalla KBA con il numero 16683R, mentre Fiat utilizza il codice interno F61L. La data di produzione, però, da sola non basta per capire se una singola vettura sia coinvolta. Per avere una risposta certa serve il numero di telaio, il VIN, da comunicare a un concessionario o a un centro assistenza autorizzato Fiat.

Il problema riguarda la zona del parabrezza, più precisamente il flusso d’aria che dovrebbe arrivare attraverso la bocchetta di ventilazione. Se l’aria non passa correttamente, il vetro anteriore può restare appannato più a lungo oppure liberarsi con difficoltà dal ghiaccio. Una circostanza che può sembrare banale solo sulla carta, ma che nella guida di tutti i giorni può diventare fastidiosa e potenzialmente rischiosa.

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Chi usa l’auto al mattino presto, magari in inverno, conosce bene la situazione: si accende il riscaldamento, si aspetta che il parabrezza si liberi e si parte solo quando la visuale è finalmente pulita. Se questo processo richiede troppo tempo o non funziona come dovrebbe, la guida diventa meno sicura. Pioggia, freddo, umidità e sbalzi di temperatura sono condizioni normali per molti automobilisti, ed è proprio in quei momenti che un sistema di disappannamento deve funzionare senza incertezze.

Non si parla quindi di un difetto che riguarda il motore o le prestazioni della vettura, ma di un elemento legato alla sicurezza e alla visibilità. Anche una riduzione parziale della visuale può creare problemi, soprattutto nel traffico urbano, nelle manovre o su strade già rese difficili dal maltempo.

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L’intervento previsto dalla rete assistenziale è mirato. I tecnici controlleranno il funzionamento della bocchetta di ventilazione nella zona interessata e, se necessario, rimuoveranno un’imbottitura in schiuma che potrebbe ostacolare il passaggio dell’aria verso il parabrezza. Dopo l’ispezione, l’officina procederà con l’eventuale riparazione per ripristinare il corretto flusso d’aria.

I proprietari di una Fiat Grande Panda prodotta tra il 2024 e il 2025 dovranno quindi rivolgersi alla rete ufficiale Fiat e fornire il VIN della propria auto. Sarà il concessionario o il centro assistenza a confermare se il veicolo rientra effettivamente nel richiamo e se deve essere controllato.

La Fiat Grande Panda resta un modello centrale nella strategia del marchio. Disponibile sia in versione ibrida sia elettrica, condivide parte del progetto tecnico con la nuova Citroën C3 e rappresenta una delle mosse più importanti di Fiat nel segmento delle compatte accessibili. Anche per questo, ogni intervento sul modello viene seguito con attenzione da clienti, rete vendita e mercato.