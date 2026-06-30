Fiat Doblò Oceano Blu, l’edizione limitata che porta il mare italiano sulle strade del Giappone

Stellantis Japan prepara il debutto di una serie speciale pensata per chi cerca una monovolume pratica, ma con un carattere più distintivo del solito. Si chiama Fiat Doblò Oceano Blu ed è una versione in edizione limitata del Doblò destinata esclusivamente al mercato giapponese. Saranno prodotti soltanto 80 esemplari, disponibili presso i concessionari Fiat autorizzati in Giappone dal 30 giugno 2026, con un prezzo consigliato di 4.510.000 yen, tasse incluse.

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Fiat Doblò Oceano Blu debutta in Giappone con 80 esemplari, tinta esclusiva e Grip Control

Il progetto parte da una base già conosciuta. Il Fiat Doblò a 5 posti è arrivato in Giappone nel maggio 2023 con una formula chiara: dimensioni facili da gestire in città, tanto spazio interno e una versatilità adatta sia alla famiglia sia al lavoro. Il raggio di sterzata minimo di 5,6 metri lo rende maneggevole nei contesti urbani, mentre la capacità di carico può arrivare fino a 3.500 litri in base alla configurazione dei sedili. Numeri che spiegano perché il modello sia stato scelto da famiglie, professionisti e persone con uno stile di vita dinamico.

Nel dicembre 2024 il Doblò ha ricevuto diversi aggiornamenti, tra cui un nuovo frontale con il logo FIAT di ultima generazione, interni rivisti e miglioramenti alle funzioni di assistenza alla guida. Interventi che hanno reso il modello più moderno e più vicino alle esigenze di un pubblico ampio, non solo a chi cerca un veicolo spazioso, ma anche a chi vuole un mezzo capace di accompagnare hobby, tempo libero e attività quotidiane senza troppe complicazioni.

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La novità più evidente del Fiat Doblò Oceano Blu è il colore della carrozzeria. La tinta si chiama Oceano Blue Metallic ed è un blu intenso ispirato ai grandi mari italiani. Non si tratta di una semplice variante cromatica aggiunta alla gamma: questa colorazione non è disponibile sui modelli di serie nel Paese d’origine e non viene proposta nemmeno su altri modelli Stellantis basati sulla stessa piattaforma. Per il Giappone, quindi, diventa un elemento esclusivo.

Anche il frontale cambia aspetto. Il paraurti anteriore, normalmente nero sul modello standard, viene verniciato nello stesso colore della carrozzeria. Il risultato è un design più uniforme, pulito e raffinato, meno utilitaristico e più vicino all’immagine di un veicolo pensato anche per il tempo libero. A questo si aggiunge un emblema anteriore a quattro strisce dedicato, sviluppato appositamente per questa edizione.

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Gli esterni ricevono inoltre decalcomanie decorative esclusive, pensate per dialogare con la tonalità Gun Metallic utilizzata per il logo FIAT e per la targhetta del modello. Le grafiche sono realizzate in materiale HighBoscal, resistente e di qualità, e vengono applicate su frontale, fiancate e cerchi. Non hanno solo una funzione estetica: servono a dare al Doblò Oceano Blu un’immagine più tecnica, curata e riconoscibile.

Sulle fiancate, le coperture laterali nere creano un contrasto con il blu della carrozzeria e si abbinano alle maniglie delle portiere nere. È un dettaglio che alleggerisce visivamente la vista laterale e contribuisce a rendere il monovolume più urbano e sofisticato, senza perdere la sua natura pratica.

Tra le dotazioni tecniche arriva anche una novità importante per il Doblò: il Grip Control. Il sistema offre cinque modalità di guida, Eco, Normale, Neve, Fango e Sabbia, e aiuta a gestire meglio la trazione su fondi difficili, pur mantenendo la trazione anteriore. A questo si affianca l’Hill Descent Control, pensato per affrontare con maggiore sicurezza discese scivolose, sterrati o tratti innevati, soprattutto quando il viaggio porta lontano dall’asfalto cittadino.