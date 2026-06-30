FIAT Doblò 7 posti arriva in Marocco: spazio, versatilità e prezzo interessante

FIAT porta in Marocco il nuovo Fiat Doblò 7 posti, un modello pensato per chi cerca un’auto capace di fare un po’ di tutto, senza complicare la vita. È una proposta che parla prima di tutto alle famiglie, soprattutto a quelle che hanno bisogno di spazio vero, ma anche ai professionisti che ogni giorno trasportano persone, bagagli o attrezzature e cercano un veicolo pratico, solido e accessibile.

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FIAT Doblò 7 posti debutta in Marocco con interni modulari, due motori diesel e un prezzo di lancio da 216.000 MAD

Il Doblò è sempre stato un mezzo concreto, più interessato alla sostanza che all’apparenza. Con questa nuova versione a 7 posti, però, FIAT prova ad allargare ancora di più il suo raggio d’azione. Si tratta di una soluzione flessibile per chi alterna esigenze diverse durante la settimana. C’è chi lo userà per accompagnare i figli a scuola, chi per lavorare nel turismo, chi per portare clienti, chi per partire nel weekend con bagagli, biciclette o attrezzature sportive.

La gamma prevede due varianti. La versione a 5 posti misura 4,40 metri, mentre quella a 7 posti arriva a 4,75 metri. È proprio quest’ultima a rappresentare la novità più interessante, perché offre un abitacolo più generoso e modulabile. La seconda fila ospita tre sedili regolabili singolarmente, una soluzione comoda quando a bordo non tutti hanno le stesse necessità. La terza fila, invece, dispone di due sedili scorrevoli su binari, così lo spazio può essere gestito in modo più libero, dando priorità ai passeggeri oppure al carico.

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La forza del nuovo FIAT Doblò 7 posti sta proprio nella sua capacità di adattarsi. In pochi gesti può diventare un mezzo per sette persone, oppure lasciare più spazio a valigie, strumenti da lavoro, borse sportive o oggetti ingombranti. Il sedile del passeggero anteriore ripiegabile permette di raggiungere una profondità di carico fino a 3 metri, un dettaglio molto utile quando bisogna trasportare materiali lunghi che su una vettura tradizionale sarebbero difficili da sistemare.

Anche l’abitacolo è stato pensato per un utilizzo quotidiano intenso. I 27 vani portaoggetti aiutano a tenere tutto in ordine: documenti, telefoni, bottiglie, piccoli accessori, oggetti personali o materiale da lavoro. Sono dettagli semplici, ma fanno la differenza quando il veicolo viene usato tutti i giorni e da più persone.

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FIAT proporrà il Doblò 7 posti negli allestimenti Special Edition e Style +. Per i colori, la scelta sarà limitata a Bianco Gelato e Nero Cinema, due tinte essenziali e coerenti con il carattere pratico del modello.

La gamma motori sarà composta da due diesel. Il primo è il 130 CV con cambio automatico, pensato per chi cerca più comfort, soprattutto nel traffico o nei percorsi affrontati molte volte al giorno. Il secondo è il 100 CV con cambio manuale, più semplice e diretto, adatto a chi punta su efficienza, affidabilità e costi di gestione sotto controllo.

C’è poi il controllo di trazione esteso, utile quando la strada non è perfetta. Su sterrati, fondi fangosi o tratti innevati, il sistema aiuta a gestire meglio l’aderenza regolando la risposta del motore. Una funzione interessante per chi lavora fuori città, per gli operatori turistici o per chi usa il mezzo anche in contesti meno urbani.

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L’ampio portellone posteriore rende più semplici le operazioni di carico e scarico, soprattutto quando si viaggia a pieno carico o si devono sistemare oggetti voluminosi. Valigie, passeggini, attrezzature da campeggio, borse sportive o bagagli dei passeggeri trovano un accesso più comodo e immediato. In Marocco, il nuovo FIAT Doblò 7 posti è già ordinabile con un prezzo di lancio a partire da 216.000 MAD.