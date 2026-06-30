Jeep, svolta cinese per l’Europa: il nuovo grande SUV nascerà a Wuhan

Stellantis sta preparando una mossa che promette di far discutere dentro e fuori il mondo dell’auto. Il gruppo vuole portare in Europa un nuovo grande SUV Jeep prodotto in Cina, nello stabilimento di Wuhan, in collaborazione con Dongfeng. Il modello dovrebbe arrivare entro il 2030 e sarà uno dei tasselli principali del piano con cui Stellantis punta a ridare forza al marchio americano nel Vecchio Continente.

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Stellantis prepara un grande SUV Jeep di segmento D prodotto a Wuhan con Dongfeng

La notizia sta facendo molto rumore perché Jeep ma la cosa non ci sorprende visto che parliamo di un nome dal forte richiamo. Si tratta del resto del brand più globale e più riconoscibile nel mondo tra quelli che fanno parte del gruppo automobilistico guidato dal CEO Antonio Filosa.

In Europa, la gamma Jeep è oggi più ristretta rispetto alle ambizioni del marchio. Stellantis vuole allargarla in modo deciso, arrivando fino a sei modelli entro la fine del decennio. L’obiettivo è tornare a presidiare più segmenti, dalle vetture compatte ai SUV più grandi, con una presenza crescente di soluzioni ibride ed elettriche.

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Secondo le informazioni disponibili, il modello sarà un SUV di segmento D, quindi un veicolo di dimensioni importanti, pensato per offrire spazio, comfort e una dotazione tecnologica adeguata alle aspettative del pubblico europeo. Sarà sviluppato insieme a Dongfeng e costruito nello stabilimento cinese di Wuhan. Il veicolo arriverà anche in Europa e, in futuro, potrebbe essere proposto in altri mercati.

La scelta rientra in un accordo più ampio tra Stellantis e Dongfeng, dal valore di circa 1,2 miliardi di dollari. L’intesa prevede la produzione in Cina di nuovi modelli Peugeot e Jeep, destinati sia alla vendita locale sia all’esportazione.

La Cina, infatti è diventata uno dei centri più importanti per elettrificazione, batterie, software e processi industriali. I marchi cinesi stanno entrando in Europa con modelli sempre più completi e prezzi aggressivi. Per un gruppo come Stellantis, collaborare con un partner locale può significare ridurre il ritardo tecnologico e rispondere più rapidamente alla concorrenza.

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Ovviamente ci sono delle problematiche con cui il brand inevitabilmente dovrà fare i conti. Ad esempio un SUV costruito in Cina e venduto in Europa dovrà essere competitivo ma dovrà anche sembrare davvero una Jeep. Non basterà applicare il logo sul cofano. Serviranno proporzioni credibili, personalità, contenuti coerenti con l’identità del marchio e quella sensazione di solidità che molti clienti continuano ad associare al brand americano. Il rischio, altrimenti, è che il prodotto venga percepito come troppo distante dalle sue radici.

C’è poi il fronte industriale, forse il più delicato. La prospettiva di importare in Europa una Jeep prodotta in Cina ha già sollevato preoccupazioni tra i lavoratori degli stabilimenti europei legati al marchio. Il timore è che nuovi modelli realizzati fuori dal continente possano ridurre il peso degli impianti locali, proprio mentre il settore automobilistico europeo attraversa una fase complicata.

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Jeep

La transizione elettrica richiede investimenti enormi, la domanda resta incerta e la pressione sui costi è sempre più forte. In questo scenario, ogni scelta produttiva viene letta anche come un segnale sul futuro degli stabilimenti e dell’occupazione. Il nuovo SUV Jeep di Wuhan, quindi, sarà il fulcro di una strategia che cerca competitività globale, ma che dovrà fare i conti con le paure e le tensioni dell’industria europea.