Stellantis punta sulla Germania: offerte leasing automatiche su mobile.de

Stellantis rafforza la propria strategia digitale in Germania e stringe una nuova collaborazione con mobile.de, il più grande marketplace automobilistico del Paese. L’obiettivo è rendere più semplice e veloce la pubblicazione online delle offerte di leasing dei concessionari, aumentando allo stesso tempo la visibilità delle promozioni sui canali dove gli automobilisti cercano attivamente la prossima auto.

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Stellantis automatizza le offerte di leasing in Germania su mobile.de e zeroleasing.com

La partnership coinvolge anche zeroleasing.com e punta a risolvere un problema molto concreto per la rete vendita. Fino a oggi, molte offerte speciali a tempo limitato, soprattutto quelle legate a veicoli in pronta consegna o a condizioni particolarmente vantaggiose, rischiavano di non arrivare sui principali portali online. Il motivo era semplice: inserirle manualmente richiedeva tempo, aggiornamenti costanti e un lavoro amministrativo non sempre sostenibile per le concessionarie.

Con la nuova integrazione, questo passaggio viene automatizzato. I concessionari Stellantis possono trasferire direttamente le offerte promozionali dal Financing Store, il marketplace digitale dedicato al leasing di Stellantis Financial Services e dei marchi del gruppo, verso mobile.de e zeroleasing.com. Dopo una configurazione iniziale, le proposte vengono pubblicate e aggiornate senza ulteriori interventi manuali.

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Il sistema gestisce automaticamente tutti gli elementi dell’annuncio: immagini del veicolo, descrizioni, condizioni commerciali e parametri di leasing. In questo modo, le offerte più interessanti possono restare sempre visibili e aggiornate, aumentando le possibilità di intercettare clienti già orientati all’acquisto o al noleggio. Per i concessionari significa meno lavoro operativo e, almeno nelle intenzioni, più richieste qualificate.

Aymeric Duval, direttore marketing di Stellantis Financial Services, ha spiegato che l’obiettivo è offrire alla rete un sistema scalabile e semplice per promuovere le offerte di leasing. I partner, ha sottolineato, possono così beneficiare di una presenza sui principali canali digitali e di una portata molto ampia, riducendo al minimo lo sforzo necessario.

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Anche mobile.de presenta l’accordo come un passo importante nella digitalizzazione della vendita auto. Christian Schröder, responsabile dei servizi finanziari della piattaforma, ha evidenziato come i concessionari possano ora pubblicare le migliori offerte proprio dove i potenziali clienti stanno cercando un veicolo. Secondo Schröder, la collaborazione colma una lacuna nella catena del marketing digitale e rafforza il rapporto tra marketplace, concessionarie e società finanziarie automotive.

Florian Bauer, Chief Sales Officer di mobile.de, ha insistito sul valore dell’automazione: rendere disponibili le offerte migliori in modo continuo e senza interventi manuali permette ai rivenditori di raggiungere un pubblico più ampio e di semplificare la promozione commerciale.

Stellantis

I primi riscontri dalla rete sembrano positivi. Marcel Streck, della concessionaria Krüll di Rostock, ha spiegato che il trasferimento automatico delle offerte di leasing dai Financing Store dei marchi Stellantis consente una distribuzione molto più efficiente. La maggiore visibilità, secondo il dealer, si traduce in un numero più elevato di contatti qualificati e in una migliore capacità di raggiungere clienti realmente interessati.

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In una prima fase, l’integrazione riguarda tutti i marchi Stellantis con offerte di leasing speciali attive nel Financing Store. Il passo successivo sarà ampliare il sistema ad altre categorie di veicoli, inclusi quelli già disponibili presso i rivenditori.

Leasing torna a crescere

La nuova partnership si inserisce in un percorso di digitalizzazione avviato da Stellantis negli ultimi cinque anni. Nel 2025, oltre il 72% dei clienti online del gruppo era composto da nuovi acquirenti, mentre più della metà rientrava nella fascia tra 25 e 44 anni. Un pubblico giovane, digitale e sempre più interessato anche all’elettrico: la quota di modelli a zero emissioni in questo canale era attorno al 40% dal secondo trimestre 2025 e quest’anno ha superato il 60%.