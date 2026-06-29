Alfa Romeo, in Francia spunta l’ipotesi di un nuovo SUV tra Junior e Tonale: suggestione o possibile evoluzione?

Alfa Romeo potrebbe avere ancora spazio per un nuovo SUV compatto tra Junior e Tonale. L’ipotesi arriva dalla Francia, dove il sito Auto-moto.com ha pubblicato un render realizzato da Julien Jodry, immaginando un modello intermedio capace di inserirsi in una zona oggi non ancora occupata dalla gamma del Biscione. Al momento, però, è bene chiarirlo: non si tratta di un’auto confermata ufficialmente da Alfa Romeo, ma di una ricostruzione grafica basata sulle possibili evoluzioni future del marchio.

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Un render francese immagina un SUV Alfa Romeo intermedio tra Junior e Tonale, pensato per sfidare C-HR e T-Roc

L’idea nasce da un ragionamento abbastanza semplice. Oggi Alfa Romeo Junior misura 4,17 metri, mentre Tonale arriva a 4,52 metri. In futuro, però, l’erede di Tonale dovrebbe crescere nelle dimensioni, superando quota 4,6 metri e spostandosi verso la parte alta del segmento C-SUV premium. Se questo scenario venisse confermato, tra la Junior e la nuova Tonale si aprirebbe uno spazio interessante per un altro SUV più compatto, pensato per sfidare modelli come Toyota C-HR e Volkswagen T-Roc.

Il render di Julien Jodry prova proprio a dare forma a questa possibilità. Le proporzioni sono quelle di un crossover sportivo, più grande della Junior ma meno imponente della futura Tonale. Il frontale riprende i tratti tipici del linguaggio Alfa Romeo, con scudetto centrale, fari sottili e un’impostazione aggressiva. L’idea è quella di un SUV urbano ma non banale, capace di conservare una certa personalità sportiva senza perdere praticità.

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La suggestione è forte, ma va letta con prudenza. Nei piani futuri del Biscione si parla già dell’erede di Tonale, attesa dal 2028 nello stabilimento Stellantis di Melfi, e anche di una possibile erede della Giulietta. Quest’ultima riporterebbe Alfa Romeo in un segmento storico, quello delle compatte premium, dove il marchio ha lasciato un segno importante con modelli come 147 e Giulietta.

Proprio per questo non è ancora chiaro se ci sarà davvero spazio per un ulteriore SUV. Alfa Romeo dovrà scegliere con attenzione dove concentrare gli investimenti, soprattutto in una fase in cui Stellantis sta razionalizzando piattaforme, motorizzazioni e gamme. Un modello intermedio avrebbe senso dal punto di vista commerciale, ma dovrebbe convivere con una futura compatta e con una Tonale più grande e ambiziosa.

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Sul piano tecnico, un eventuale SUV tra Junior e Tonale potrebbe nascere su una piattaforma multi-energia del gruppo, con versioni ibride ed elettriche. In Francia si ipotizza anche un posizionamento vicino ai crossover compatti più venduti in Europa, con dimensioni intorno ai 4,35-4,40 metri e un’offerta pensata per clienti che cercano stile, tecnologia e un’immagine più premium rispetto ai SUV generalisti.

Per ora resta una visione digitale, non un programma ufficiale. Ma il ragionamento non è privo di logica: se la futura Tonale crescerà davvero oltre i 4,6 metri e la Junior resterà il modello d’ingresso, tra le due potrebbe aprirsi una nicchia interessante. Alfa Romeo dovrà decidere se riempirla con un nuovo SUV, con l’erede della Giulietta o con una strategia capace di far convivere entrambe le strade.