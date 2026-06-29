Jeep, svolta storica nel Vecchio Continente: la gamma ora parla europeo

Jeep volta pagina in Europa e lo fa con una scelta che segna una rottura importante rispetto al passato. Con l’uscita di scena di Wrangler e Grand Cherokee, la gamma del marchio nel Vecchio Continente resta affidata soltanto a modelli sviluppati su piattaforme europee del gruppo Stellantis. Una svolta storica per un brand che ha costruito gran parte della propria identità su modelli nati negli Stati Uniti e diventati simboli globali dell’avventura a quattro ruote.

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Jeep riorganizza la gamma europea: restano Avenger e Compass, mentre Wrangler e Grand Cherokee escono di scena

Oggi l’offerta europea di Jeep ruota attorno a due modelli: Avenger e Compass. La prima è il SUV compatto che ha portato il marchio in una dimensione più urbana e accessibile, mentre la seconda rappresenta il collegamento con una fascia superiore del mercato. Entrambe nascono dentro la logica industriale di Stellantis, con piattaforme pensate per rispondere meglio alle esigenze normative, produttive e commerciali dell’Europa.

Per anni Jeep aveva mantenuto un equilibrio particolare. Da una parte modelli iconici come Wrangler e Grand Cherokee, profondamente legati alla tradizione americana del marchio. Dall’altra vetture progettate per conquistare clienti europei, più attente a dimensioni, consumi, prezzo e normative. Ora quell’equilibrio si è spezzato, almeno temporaneamente.

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Wrangler e Grand Cherokee erano proposte in Europa anche con motorizzazioni ibride plug-in, una scelta necessaria per contenere le emissioni e restare dentro i limiti sempre più severi fissati dall’Unione Europea. Ma l’elettrificazione parziale non è bastata. Adeguare questi modelli alle nuove regole su CO2 e sicurezza avrebbe richiesto investimenti importanti, difficili da giustificare per veicoli dal forte valore d’immagine ma dai volumi non elevati.

A pesare è anche l’arrivo degli standard GSR2, che impongono una dotazione più ampia di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Per modelli nati con una filosofia tecnica e commerciale diversa, l’adattamento al quadro normativo europeo diventa sempre più complesso. Da qui la decisione di Stellantis di concentrare l’offerta su prodotti più coerenti con il mercato locale.

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Il risultato è una Jeep più europea, forse meno romantica per gli appassionati, ma più allineata alla realtà industriale attuale. Avenger e Compass, almeno per il momento, non sono pensate allo stesso modo per il Nord America, anche se la Compass dovrebbe arrivare oltreoceano dal prossimo anno con caratteristiche specifiche per quel mercato. È il segnale di gamme sempre più frammentate e costruite su misura per le diverse aree del mondo.

Per Wrangler la porta non sembra chiusa definitivamente. Jeep ha fatto sapere di valutare soluzioni per un possibile ritorno futuro, legato alla disponibilità di motorizzazioni compatibili con le normative europee e alle condizioni dei singoli mercati. Nel frattempo, però, il marchio cambia volto: meno grandi icone americane, più SUV compatti ed elettrificati pensati per l’Europa.