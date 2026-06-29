Fiat Pandina Tributo Autobianchi, in arrivo un’edizione speciale dal sapore anni ’80

Fiat Pandina potrebbe presto arricchirsi di una versione speciale dal forte sapore nostalgico. Il nome che circola è Fiat Pandina Tributo Autobianchi, una serie dedicata a uno dei marchi più interessanti della storia automobilistica italiana. Al momento non esiste ancora un annuncio ufficiale da parte di Fiat, ma l’ipotesi di una variante celebrativa, confermata dalla presenza di alcune foto spia sul web, ha già acceso la curiosità degli appassionati, soprattutto per il legame con modelli che hanno segnato intere generazioni.

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Fiat Pandina potrebbe arrivare in una serie speciale ispirata ad Autobianchi, con richiami rétro, dettagli dedicati e motore mild hybrid

Secondo le prime indiscrezioni, questa nuova versione potrebbe nascere sulla base dell’allestimento Cross, oggi tra i più caratterizzati della gamma di Fiat Pandina. La scelta avrebbe senso: protezioni in plastica nera, assetto visivamente più robusto e dettagli dal gusto urbano renderebbero la piccola Fiat una base adatta per un’edizione più ricercata e riconoscibile. La Fiat Pandina Tributo Autobianchi potrebbe distinguersi attraverso colori dedicati, finiture specifiche e richiami estetici al passato della Casa milanese.

Uno degli elementi più interessanti riguarda proprio il possibile uso di tonalità ispirate ad alcune Autobianchi storiche. Un marroncino dal gusto rétro, abbinato magari a dettagli neri o cromati, potrebbe creare un collegamento immediato con l’eleganza semplice e molto italiana di modelli come A112 e Y10. Anche il frontale potrebbe ricevere qualche elemento specifico, forse una mascherina rivista o inserti capaci di richiamare le cromature delle vetture prodotte a Desio.

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Gli interni potrebbero essere il vero terreno ideale per rendere questa serie speciale più distintiva. Fiat potrebbe puntare su rivestimenti più curati, cuciture dedicate e materiali capaci di evocare l’atmosfera delle piccole Autobianchi più raffinate. Il velluto, ad esempio, sarebbe un richiamo perfetto a un certo modo di intendere l’auto compatta: pratica, ma non povera; semplice, ma con personalità.

Sul piano meccanico non dovrebbero esserci rivoluzioni. La Fiat Pandina Tributo Autobianchi dovrebbe utilizzare l’attuale motore 1.0 mild hybrid da 65 CV, abbinato al cambio manuale a sei rapporti. Una soluzione già nota, pensata per mantenere costi di gestione contenuti e consumi ridotti, in linea con la missione urbana della citycar torinese.

Il nome Autobianchi porta con sé una storia importante. Nato nel 1955 dalla collaborazione tra Bianchi, Fiat e Pirelli, il marchio ebbe il suo cuore produttivo a Desio, da dove uscirono modelli come la Bianchina, la A112 e la Y10. Auto compatte, intelligenti, spesso più raffinate delle Fiat da cui derivavano, capaci di conquistare un pubblico attento allo stile e alla praticità.

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Una Fiat Pandina Tributo Autobianchi avrebbe quindi il compito di trasformare quella memoria in un prodotto moderno, accessibile e immediatamente riconoscibile. Un’operazione di immagine, certo, ma anche un modo per riportare sulle strade un piccolo frammento di storia italiana.