Nuova Opel Adam, ritorno possibile per una delle Opel più originali

La nuova Opel Adam non esiste ancora nei piani ufficiali del marchio, almeno per il momento. Opel e Stellantis non hanno annunciato il ritorno del nome Adam a listino, ma l’idea continua a circolare con forza tra appassionati, designer digitali e osservatori del mercato delle citycar elettriche. A riaccendere la curiosità è stato un render pubblicato dalla pagina Facebook Sezer Design – Concept Cars & Bikes, che immagina come potrebbe apparire una futura Opel Adam 2027 completamente ripensata per l’era elettrica.

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Un render immagina una nuova Opel Adam elettrica: cinque porte, stile Vizor, base Stellantis e prezzo accessibile

Il lavoro grafico non va quindi interpretato come un’anticipazione ufficiale, ma come una suggestione stilistica. Eppure il tema è interessante, perché Opel oggi si trova dentro un gruppo, Stellantis, che sta lavorando molto sul ritorno delle compatte accessibili. Modelli come Citroën C3 e Fiat Grande Panda mostrano chiaramente una direzione: auto piccole, elettriche o elettrificate, costruite su piattaforme più economiche e pensate per rendere la mobilità urbana meno costosa.

Se il badge Adam venisse davvero recuperato, la nuova generazione sarebbe molto diversa dal modello uscito di produzione nel 2019. La vecchia Opel Adam era una citycar a tre porte, lunga circa 3,70 metri, con uno stile particolare e una forte attenzione alla personalizzazione. Era nata per sfidare modelli iconici come Fiat 500, puntando su colori, tetti a contrasto, interni vivaci e un’immagine giovane.

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Oggi, però, il mercato è cambiato. Le tre porte hanno perso quasi tutto il loro appeal commerciale e una eventuale nuova Opel Adam adotterebbe con ogni probabilità una carrozzeria a cinque porte. Una scelta più pratica, più adatta alle famiglie urbane e più facile da giustificare sul piano industriale. Le dimensioni resterebbero comunque compatte, probabilmente sotto i 3,80 metri, posizionandola un gradino sotto l’attuale Opel Corsa.

Sul piano tecnico, le ipotesi più credibili ruotano attorno a due strade. La prima è l’utilizzo della piattaforma Smart Car del gruppo Stellantis, già impiegata per Citroën C3 e Fiat Grande Panda. In questo caso, la nuova Opel Adam potrebbe nascere come elettrica accessibile, con un prezzo intorno ai 20.000-22.000 euro, un motore da circa 113 CV e una batteria LFP da 44 kWh, per un’autonomia vicina ai 320 km.

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La seconda ipotesi riguarda Leapmotor, partner cinese di Stellantis. Una nuova Opel Adam potrebbe anche derivare da una citycar elettrica di nuova generazione sviluppata in collaborazione con il marchio asiatico, ma rivista nello stile, negli interni e negli standard europei.

Il render di Sezer Design punta soprattutto sull’immagine. Il frontale immaginato richiama il linguaggio Opel Vizor, con una fascia nera lucida che unisce i gruppi ottici e dà alla vettura un aspetto più moderno. Non manca l’idea del tetto bicolore, uno dei tratti più riconoscibili della Adam originale, insieme a un montante posteriore dal taglio dinamico. Dentro, una nuova Opel Adam potrebbe giocare ancora sulla personalizzazione, con plancia digitale, doppio schermo e dettagli colorati pensati per riportare in chiave elettrica lo spirito giovane delle vecchie versioni Jam, Glam e Slam.