Alfa Romeo è Mobility partner della corsa ciclistica Poseidonia Tour 2026

Alfa Romeo ha accompagnato il Poseidonia Tour 2026 in Grecia con una presenza concreta, fatta di mezzi, assistenza e supporto lungo tutto il percorso. Il marchio del Biscione è stato sponsor dei trasporti della gara ciclistica, mettendo a disposizione non solo le vetture operative, ma anche le ambulanze e l’équipe medica incaricata di seguire i partecipanti durante la manifestazione. Un ruolo importante in un evento dove la sicurezza non è un dettaglio, ma una parte essenziale dell’esperienza.

Advertisement

Alfa Romeo sostiene il Poseidonia Tour 2026 con Junior e Tonale

La corsa si è svolta sabato 30 maggio, con partenza da Paleo Faliro e arrivo a Sounio. Il tracciato di 62 chilometri ha portato oltre 400 ciclisti lungo una delle strade costiere più affascinanti della Grecia, tra mare, curve panoramiche e paesaggi capaci di rendere la prova ancora più suggestiva. Per molti partecipanti non è stata soltanto una gara, ma una giornata da vivere dentro un contesto raro, dove lo sport si è mescolato al piacere del viaggio.

Il Poseidonia Tour 2026 aveva anche un forte valore solidale. Il ricavato delle iscrizioni è stato destinato alle organizzazioni “Together for the Child” e “The Mission to Seafarers”, confermando una vocazione benefica che ha dato maggiore significato alla partecipazione di atleti e appassionati. A questo si è aggiunta una scelta chiara sul fronte ambientale: l’intero evento è stato organizzato senza ricorrere alla plastica monouso, un segnale semplice ma importante in una manifestazione costruita anche attorno al rispetto del territorio attraversato.

Advertisement

La macchina organizzativa è stata curata da IG Cycling secondo standard internazionali e ha raccolto commenti molto positivi da parte di atleti, spettatori e partner. Uno degli aspetti più apprezzati è stata la chiusura completa della strada al traffico automobilistico. Una decisione tutt’altro che scontata, che ha permesso ai ciclisti di pedalare in sicurezza e di affrontare il percorso con maggiore serenità, senza dover condividere l’asfalto con le auto.

Alfa Romeo ha risposto alle necessità della gara con Junior e Tonale, due modelli che raccontano bene la fase attuale del marchio. I SUV sono stati impiegati per i trasferimenti e il supporto operativo, garantendo comfort, efficienza e sicurezza agli organizzatori. La loro presenza ha attirato l’attenzione lungo il percorso, anche per le motorizzazioni ibride ed elettriche, in linea con lo spirito più sostenibile dell’evento.

Advertisement

Junior rappresenta il volto più recente della nuova gamma Alfa Romeo, mentre Tonale ha già avuto un ruolo importante nel percorso di elettrificazione del marchio. Insieme, hanno portato al Poseidonia Tour un’immagine moderna del Biscione, fatta di stile italiano, tecnologia e attenzione alle nuove forme di mobilità.

Per Alfa Romeo, il sostegno al Poseidonia Tour 2026 è stato anche un modo per uscire dal racconto più tradizionale della sportività automobilistica. Il marchio ha scelto di legarsi a una gara ciclistica aperta alla comunità, dove contano la partecipazione, la sicurezza, la solidarietà e il rispetto dell’ambiente, portando la propria identità in un contesto diverso ma coerente con la passione per il movimento.