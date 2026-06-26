Alfa Romeo Junior Edizione Bianco, la rarissima versione per il Giappone con targa laterale avvistata in Italia

Alfa Romeo Junior Edizione Bianco torna sotto i riflettori grazie a nuove foto spia arrivate dal Giappone. Gli scatti, realizzati da Gabetz Spy Unit e pubblicati sui social da Walter Vayr, mostrano da vicino una versione molto particolare del SUV compatto del Biscione, pensata esclusivamente per il mercato giapponese e destinata a una tiratura estremamente limitata.

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Alfa Romeo Junior Edizione Bianco per il Giappone con targa laterale avvistata in Italia

Il dettaglio che colpisce subito è la posizione della targa anteriore. A differenza delle Junior vendute in Europa, dove la targa è collocata centralmente sotto lo scudetto per rispettare le normative comunitarie, questa versione giapponese la sposta sul lato sinistro del paraurti. Una scelta che cambia in modo evidente il frontale e restituisce alla Junior un tratto più vicino alla tradizione storica di Alfa Romeo, fatta spesso di soluzioni asimmetriche e di targhe laterali capaci di lasciare libero lo scudetto centrale.

La Alfa Romeo Junior Edizione Bianco nasce sulla base della Junior Ibrida ed è caratterizzata dal colore Bianco Sempione, una tonalità sviluppata per rispondere alle richieste del pubblico giapponese, particolarmente legato alle carrozzerie bianche. Il contrasto con gli elementi scuri della carrozzeria e con i dettagli dal look più sportivo contribuisce a rendere questa versione immediatamente riconoscibile. La produzione sarà limitata a soli 120 esemplari, un numero che ne rafforza il carattere esclusivo.

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Le immagini spia permettono di osservare meglio anche alcuni dettagli del frontale, dalla griglia allo scudetto Alfa Romeo, fino alla particolare integrazione della targa laterale, che in Giappone è possibile perché non esiste l’obbligo di posizionamento centrale previsto invece in Europa. Per molti appassionati del Biscione, proprio questo dettaglio potrebbe rendere la versione giapponese più affascinante di quella europea.

L’operazione conferma anche l’attenzione di Alfa Romeo verso mercati specifici, dove piccoli adattamenti estetici possono diventare elementi di forte identità. La Junior è oggi il modello più importante per allargare la base clienti del marchio e portare il Biscione in segmenti più accessibili senza rinunciare a stile e riconoscibilità.