Ram 1500 2027, il pick-up americano diventa ancora più potente e tecnologico

Ram 1500 in America torna a occupare la scena con una gamma 2027 che punta a parlare sia agli appassionati di potenza pura sia a chi cerca un pick-up sempre più tecnologico e versatile. Dopo il clamore suscitato dal ritorno dei modelli Hemi V8 e TRX, il marchio americano allarga ulteriormente il discorso con nuove dotazioni, aggiornamenti mirati e soluzioni pensate per rendere il suo best seller ancora più competitivo.

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Ram 1500 2027 aggiorna dotazioni, sicurezza e comfort con telecamere 360°, infotainment da 14,5″ e fino a 777 CV

Il cuore più emozionale della gamma resta legato alle versioni ad alte prestazioni, con il TRX e la famiglia Rumble Bee chiamati a rappresentare il lato più muscolare del brand. Ma il nuovo Ram 1500 non vive soltanto di cavalli e aggressività estetica. Ram ha lavorato anche sui dettagli, introducendo miglioramenti che riguardano comfort, tecnologia e funzionalità quotidiana.

La versione 1500 RHO riceve alcuni ritocchi specifici, tra cui un nuovo badge sul portellone posteriore con un motivo ispirato alla testa di rinoceronte. Per i clienti arriva anche il pacchetto Popular Equipment Group, proposto a 2.995 dollari, che comprende un sistema audio premium Harman Kardon a 19 altoparlanti e il grande infotainment Uconnect da 14,5 pollici. Una dotazione che sposta il pick-up sempre più vicino al mondo dei veicoli premium, senza rinunciare alla sua identità robusta.

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Un altro aggiornamento importante riguarda il sistema di telecamere a 360 gradi, ora di serie sulle versioni RHO, Limited e Limited Longhorn. Per la prima volta, la stessa tecnologia diventa disponibile anche su Laramie e Rebel negli allestimenti di Livello 1. Si tratta di una novità utile soprattutto per un mezzo di queste dimensioni, dove visibilità e manovrabilità restano elementi fondamentali.

Sulle versioni Limited e Limited Longhorn debutta anche l’opzione per eliminare il sistema RamBox, pensata per chi ha bisogno della massima larghezza possibile del cassone. Una scelta che dimostra quanto Ram voglia continuare a intercettare esigenze diverse, dal cliente più orientato al lusso a quello che usa il pick-up come vero strumento di lavoro.

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Tra le novità più interessanti c’è poi il sistema di alimentazione di bordo da 2 kW, disponibile sui modelli con motore Pentastar V6 da 3,6 litri. Grazie a due prese da 120 V nel cassone, il Ram 1500 può trasformarsi in una sorta di generatore mobile, utile in cantiere, in campeggio o in tutte quelle situazioni in cui serve energia lontano da una presa tradizionale.

La gamma 2027 porta con sé anche nuovi badge in nero satinato per Tradesman, Black Express, Warlock e Rebel, oltre a dettagli pratici come l’accesso senza chiave sul Big Horn Crew Cab Level 2 e i tergicristalli con sensore pioggia di serie sulla Laramie. Arrivano inoltre nuove tinte, tra cui Goldilocks Pearl-Coat, il ritorno del Flame Red Clear-Coat e una maggiore disponibilità del Tank Clear-Coat.

Sotto il cofano, l’offerta resta ampia: si parte dal Pentastar V6 da 305 cavalli e si arriva fino al V8 Hemi sovralimentato da 6,2 litri con 777 cavalli. I primi esemplari del Ram 1500 2027 stanno già raggiungendo le concessionarie, portando con sé una gamma che prova a unire tradizione americana, potenza e nuove esigenze di utilizzo.