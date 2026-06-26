in Ram Truck

Ram 1500 2027, il pick-up americano diventa ancora più potente e tecnologico

Il Ram 1500 2027 amplia la sua gamma con nuovi aggiornamenti tecnologici, dotazioni premium e soluzioni pratiche per lavoro e tempo libero. Debuttano il sistema audio Harman Kardon, l’infotainment Uconnect da 14,5 pollici, la visione a 360 gradi su più versioni e un impianto da 2 kW nel cassone. Confermati anche Hemi V8 e TRX fino a 777 CV.

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Ram 1500 2027

Ram 1500 in America torna a occupare la scena con una gamma 2027 che punta a parlare sia agli appassionati di potenza pura sia a chi cerca un pick-up sempre più tecnologico e versatile. Dopo il clamore suscitato dal ritorno dei modelli Hemi V8 e TRX, il marchio americano allarga ulteriormente il discorso con nuove dotazioni, aggiornamenti mirati e soluzioni pensate per rendere il suo best seller ancora più competitivo.

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Ram 1500 2027 aggiorna dotazioni, sicurezza e comfort con telecamere 360°, infotainment da 14,5″ e fino a 777 CV

Il cuore più emozionale della gamma resta legato alle versioni ad alte prestazioni, con il TRX e la famiglia Rumble Bee chiamati a rappresentare il lato più muscolare del brand. Ma il nuovo Ram 1500 non vive soltanto di cavalli e aggressività estetica. Ram ha lavorato anche sui dettagli, introducendo miglioramenti che riguardano comfort, tecnologia e funzionalità quotidiana.

La versione 1500 RHO riceve alcuni ritocchi specifici, tra cui un nuovo badge sul portellone posteriore con un motivo ispirato alla testa di rinoceronte. Per i clienti arriva anche il pacchetto Popular Equipment Group, proposto a 2.995 dollari, che comprende un sistema audio premium Harman Kardon a 19 altoparlanti e il grande infotainment Uconnect da 14,5 pollici. Una dotazione che sposta il pick-up sempre più vicino al mondo dei veicoli premium, senza rinunciare alla sua identità robusta.

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Ram 1500 2027

Un altro aggiornamento importante riguarda il sistema di telecamere a 360 gradi, ora di serie sulle versioni RHO, Limited e Limited Longhorn. Per la prima volta, la stessa tecnologia diventa disponibile anche su Laramie e Rebel negli allestimenti di Livello 1. Si tratta di una novità utile soprattutto per un mezzo di queste dimensioni, dove visibilità e manovrabilità restano elementi fondamentali.

Sulle versioni Limited e Limited Longhorn debutta anche l’opzione per eliminare il sistema RamBox, pensata per chi ha bisogno della massima larghezza possibile del cassone. Una scelta che dimostra quanto Ram voglia continuare a intercettare esigenze diverse, dal cliente più orientato al lusso a quello che usa il pick-up come vero strumento di lavoro.

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Tra le novità più interessanti c’è poi il sistema di alimentazione di bordo da 2 kW, disponibile sui modelli con motore Pentastar V6 da 3,6 litri. Grazie a due prese da 120 V nel cassone, il Ram 1500 può trasformarsi in una sorta di generatore mobile, utile in cantiere, in campeggio o in tutte quelle situazioni in cui serve energia lontano da una presa tradizionale.

Ram 1500 2027

La gamma 2027 porta con sé anche nuovi badge in nero satinato per Tradesman, Black Express, Warlock e Rebel, oltre a dettagli pratici come l’accesso senza chiave sul Big Horn Crew Cab Level 2 e i tergicristalli con sensore pioggia di serie sulla Laramie. Arrivano inoltre nuove tinte, tra cui Goldilocks Pearl-Coat, il ritorno del Flame Red Clear-Coat e una maggiore disponibilità del Tank Clear-Coat.

Sotto il cofano, l’offerta resta ampia: si parte dal Pentastar V6 da 305 cavalli e si arriva fino al V8 Hemi sovralimentato da 6,2 litri con 777 cavalli. I primi esemplari del Ram 1500 2027 stanno già raggiungendo le concessionarie, portando con sé una gamma che prova a unire tradizione americana, potenza e nuove esigenze di utilizzo.

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