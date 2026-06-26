Citroën ha ricevuto a Parigi il premio di Autobest per la C3 Aircross, eletta auto preferita dagli automobilisti

Citroën festeggia a Parigi un riconoscimento importante per la sua Citroën C3 Aircross. Durante una cerimonia ufficiale, il SUV compatto del marchio francese ha ricevuto il premio “Miglior Auto d’Europa per gli Utenti 2026” assegnato da AUTOBEST a marzo. A consegnarlo è stato Dan Vardie, fondatore e presidente di AUTOBEST, a Xavier Chardon, CEO di Citroën.

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La Citroën C3 Aircross conquista AUTOBEST 2026 grazie al voto degli automobilisti: grazie a comfort, versatilità e praticità

Il premio ha un significato particolare perché, per la prima volta, anche il pubblico europeo ha avuto un peso reale nella scelta del vincitore. Si tratta di un risultato che infatti è stato costruito anche attraverso il voto degli automobilisti. Per Citroën è un segnale importante, perché conferma la capacità del marchio di parlare a chi l’auto la usa ogni giorno, tra città, famiglia, lavoro e tempo libero.

La Citroën C3 Aircross era già stata indicata a marzo come vincitrice nella categoria dedicata all’auto più facile da usare in Europa. Il riconoscimento fa parte della prima edizione di AUTOBEST CONQUEST 2026, che ha messo sullo stesso piano il giudizio della giuria specializzata e quello dei clienti europei. Una formula nuova, pensata per dare più spazio alle esigenze reali degli automobilisti.

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Xavier Chardon ha accolto il premio sottolineando proprio questo aspetto. Secondo il CEO di Citroën, la vittoria della Citroën C3 Aircross dimostra che il marchio è riuscito a sviluppare un’auto semplice, confortevole e intuitiva, capace di rendere più facile la vita quotidiana. Una filosofia che resta al centro dell’identità Citroën e della promessa del brand: vivere meglio a bordo delle sue vetture.

Anche Dan Vardie ha messo l’accento sul valore innovativo del premio. Il coinvolgimento diretto dei clienti europei, chiamati a votare insieme alla giuria AUTOBEST composta da rappresentanti di 32 Paesi, rende questo riconoscimento particolarmente vicino al mercato. La vittoria della C3 Aircross premia soprattutto l’esperienza d’uso, un elemento che oggi pesa sempre di più nella scelta di una nuova auto.

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La nuova Citroën C3 Aircross conferma così il proprio appeal nel segmento dei SUV compatti. Costruita sulla piattaforma Smart Car, offre un design deciso, interni spaziosi e soluzioni rare nella categoria, come la configurazione opzionale a sette posti.

Il comfort resta uno dei suoi punti forti, grazie ai sedili e alle sospensioni Citroën Advanced Comfort® e all’ambiente interno C-Zen Lounge. Con motorizzazioni benzina, ibride e completamente elettriche, la C3 Aircross punta a un pubblico ampio, offrendo una proposta concreta fatta di praticità, versatilità e buon rapporto qualità-prezzo.