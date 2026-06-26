Nuova Lancia Gamma HF, tanti cavalli e stile aggressivo per la futura top di gamma

La nuova Lancia Gamma HF è ancora avvolta nel mistero, ma basta un render per riaccendere l’entusiasmo degli appassionati. Il C-SUV del marchio italiano non è stato ancora presentato ufficialmente e, di conseguenza, anche la sua possibile versione ad alte prestazioni resta per ora nel campo delle ipotesi. Eppure l’idea di una Gamma in chiave HF continua a far discutere, soprattutto dopo l’interpretazione firmata da Julien Jodry, illustratore francese di Auto-Moto.com.

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Un render riaccende l’ipotesi di una Lancia Gamma HF: look più sportivo, fino a 500 CV e dubbi sulla strategia Stellantis

Il render immagina una Lancia Gamma HF più muscolosa, aggressiva e sportiva, capace di portare il nuovo corso del brand in una direzione decisamente più emozionale. Si tratta di una suggestione che trova terreno fertile tra chi spera di rivedere il marchio italiano protagonista anche sul fronte delle prestazioni.

Per mesi l’ex CEO di Lancia, Luca Napolitano, aveva lasciato intendere che una versione HF della Gamma potesse rientrare nei piani del marchio. L’attuale amministratore delegato Roberta Zerbi, invece, ha mantenuto una linea più prudente, senza sbilanciarsi troppo. Il risultato è un’attesa fatta di indiscrezioni, ipotesi e speranze.

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La nuovaLancia Gamma sarà costruita in Italia, nello stabilimento Stellantis di Melfi, e dovrebbe posizionarsi con un prezzo di partenza vicino ai 40 mila euro. La gamma motori attesa comprende una versione mild hybrid da 145 cavalli e una variante elettrica capace di arrivare fino a 375 cavalli, condividendo parte dell’impostazione tecnica con la cugina DS N°7.

Il vero nodo riguarda proprio la nuova Lancia Gamma HF. Una sigla così importante, legata alla tradizione sportiva del marchio, difficilmente potrebbe limitarsi a un semplice pacchetto estetico. Dopo la Ypsilon HF da 280 cavalli, accolta con grande interesse anche dalla stampa internazionale, molti immaginano per la Gamma una potenza ben superiore, magari vicina ai 500 cavalli.

Uno scenario del genere, però, comporterebbe scelte tecniche e industriali non banali. Superare i 375 cavalli significherebbe probabilmente sviluppare una soluzione specifica, con costi e investimenti da valutare attentamente all’interno della strategia Stellantis.