Tata e Stellantis, il grande accordo può attendere: trattative aperte, ma nessuna firma definitiva

Tata Motors Passenger Vehicles mette un freno alle voci e chiarisce la situazione con Stellantis. Nei giorni scorsi si era parlato di una partnership ormai definita tra i due gruppi, ma l’azienda indiana ha voluto precisare che, almeno per ora, non c’è alcun accordo definitivo.

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Tata Motors chiarisce i contatti con Stellantis: il dialogo su produzione e supply chain continua, ma l’intesa definitiva non è ancora stata firmata

Le trattative esistono, questo sì. Tata Motors ha confermato che il dialogo con Stellantis è aperto e riguarda possibili collaborazioni in aree importanti come produzione, ingegneria e catena di fornitura. Ma il confronto si muove ancora dentro i confini di un protocollo d’intesa non vincolante, firmato il 10 febbraio 2026. Tradotto: le parti stanno valutando opportunità comuni, ma non hanno ancora preso un impegno formale.

Il chiarimento si è reso necessario dopo le indiscrezioni diffuse il 25 giugno 2026, secondo cui Tata Motors Passenger Vehicles e Stellantis avrebbero già raggiunto un’intesa strategica. Una lettura che l’azienda ha corretto, spiegando che il processo è ancora in corso e che ogni eventuale sviluppo dovrà passare da un accordo definitivo.

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Il rapporto tra le due realtà, comunque, ha radici solide. Tata Motors Passenger Vehicles e Stellantis collaborano da oltre vent’anni attraverso Fiat India Automobiles Private Limited, la joint venture conosciuta come FIAPL, attiva nella produzione di veicoli multimarca in India. Proprio questa esperienza condivisa rappresenta il punto di partenza delle nuove discussioni.

Per il mercato, la precisazione non è secondaria. Nel settore automobilistico, un’alleanza tra grandi gruppi può incidere su investimenti, produzione, fornitori e strategie future. Per questo motivo, distinguere tra una trattativa aperta e un accordo già concluso è fondamentale, soprattutto per gli investitori.

Al momento, quindi, non cambia nulla nella struttura operativa o nella direzione strategica di Tata Motors Passenger Vehicles. Le possibilità restano sul tavolo, ma l’esito non è ancora scritto.

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Il dossier continuerà a essere seguito con attenzione. Se il confronto con Stellantis dovesse andare avanti, potrebbe aprire nuove prospettive industriali. Ma fino a una comunicazione ufficiale, la parola d’ordine resta prudenza.