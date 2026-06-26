Alfa Romeo si aggiudica un doppio riconoscimento ai Taiwan Car of the Year Awards 2026 con Giulia e Stelvio

Alfa Romeo torna a far parlare di sé a Taiwan con un doppio riconoscimento che pesa più di una semplice targa da esporre in bacheca. Ai Taiwan Car of the Year Awards 2026, promossi da Car News Taiwan, la Giulia è stata scelta come Miglior Berlina di Lusso di Media Dimensioni Importata, mentre lo Stelvio ha conquistato il titolo di Miglior SUV di Lusso di Media Dimensioni Importato.

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Alfa Romeo conquista Taiwan con due premi per Giulia e Stelvio, riconosciute per lusso, guida sportiva e personalità nei Car of the Year Awards 2026

Per il marchio italiano è un risultato significativo, soprattutto considerando il recente ritorno ufficiale sul mercato taiwanese nel 2025. In poco tempo, Alfa Romeo è riuscita a ritagliarsi uno spazio riconoscibile tra gli appassionati locali, puntando su ciò che da sempre la rende diversa: linee italiane, carattere sportivo e una guida capace di trasmettere emozioni vere.

I premi assegnati da Car News Taiwan sono tra i più seguiti del settore automobilistico dell’isola. A decidere i vincitori è una giuria composta da giornalisti specializzati ed esperti, chiamati a valutare le vetture non solo da ferme, ma soprattutto su strada. Ed è proprio lì che Giulia e Stelvio hanno fatto la differenza, distinguendosi per equilibrio, precisione e personalità.

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La Giulia ha convinto per la sua capacità di restare fedele all’idea più classica di berlina sportiva. Non punta soltanto sull’eleganza o sulla qualità degli interni, ma su un feeling di guida immediato, fatto di sterzo preciso, assetto bilanciato e una distribuzione dei pesi quasi perfetta. È una vettura che parla a chi ama guidare, non soltanto a chi cerca un’auto premium.

Lo Stelvio, invece, ha dimostrato che anche un SUV può avere un’anima sportiva senza perdere praticità. La posizione di guida rialzata e la versatilità tipica del segmento convivono con reazioni rapide, buona agilità e prestazioni convincenti. Un equilibrio non semplice da raggiungere, che ha permesso al modello di distinguersi in una categoria molto affollata e competitiva.

Il doppio premio taiwanese si aggiunge a una serie di riconoscimenti internazionali che negli ultimi anni hanno rafforzato l’immagine di Alfa Romeo. Nel 2025, la Giulia Quadrifoglio ha ottenuto in Germania il titolo di Miglior Berlina Importata oltre i 100.000 euro allo SPORT AUTO AWARD per il nono anno consecutivo. Sempre nello stesso anno, Giulia e Stelvio sono state premiate anche nei riconoscimenti AUTO BILD e BILD, mentre il marchio ha ricevuto apprezzamenti per il design.

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Intanto, la gamma si allarga. Con il lancio della nuova Junior a Taiwan lo scorso maggio, Alfa Romeo guarda a una platea più ampia e a una nuova generazione di clienti. Accanto alla Giulia e allo Stelvio, il SUV compatto premium porta il linguaggio del marchio in un segmento strategico, senza abbandonare l’identità fatta di stile, prestazioni e passione.

Per il distributore PG Union, che rappresenta ufficialmente Alfa Romeo a Taiwan, questi premi sono anche un segnale incoraggiante per il futuro. Il marchio continuerà a puntare su modelli capaci di unire eleganza italiana e piacere di guida, con l’obiettivo di far conoscere a un pubblico sempre più vasto quella passione al volante che resta il cuore dell’esperienza Alfa Romeo.