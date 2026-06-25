Citroën porta la mobilità elettrica a Gardaland: protagoniste C5 Aircross e Ami

Citroën sceglie ancora Gardaland per raccontare la sua idea di mobilità elettrificata. Anche nel 2026 il marchio francese sarà presente nel celebre Resort, confermando una collaborazione che negli ultimi anni ha permesso di portare auto, tecnologia e sostenibilità fuori dai luoghi tradizionali dell’automotive, avvicinandoli a un pubblico molto più ampio.

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Citroën rinnova la presenza a Gardaland con C5 Aircross e Ami

Non concessionarie, non saloni, non eventi riservati agli addetti ai lavori. Gardaland offre a Citroën un contesto diverso, più immediato e familiare. Qui passano ogni stagione milioni di visitatori, tra famiglie, ragazzi e turisti stranieri. È proprio in questo scenario che il brand vuole far conoscere da vicino il Nuovo SUV Citroën C5 Aircross e Citroën AMI – 100% ëlectric, due modelli che raccontano in modo diverso la stessa direzione: rendere l’elettrificazione più semplice, concreta e accessibile.

La presenza del marchio accompagnerà tutta la stagione, con spazi dedicati alla gamma elettrificata e un’attivazione speciale presso Fuga da Atlantide, una delle attrazioni più riconoscibili del parco. L’area di accesso sarà personalizzata con 40 pannelli grafici, integrati nell’atmosfera dell’attrazione e pensati per parlare ai visitatori in modo leggero, visivo e coinvolgente.

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Durante l’attesa prima dell’imbarco, il pubblico potrà scoprire messaggi e curiosità legati alla transizione energetica e ai vantaggi della mobilità elettrificata. Un modo per trasformare un momento normalmente dedicato alla fila in un’occasione di scoperta, senza interrompere l’esperienza di divertimento.

Il Nuovo SUV C5 Aircross porterà a Gardaland il volto più familiare e confortevole di Citroën. È un modello pensato per chi cerca spazio, comfort e tecnologie di bordo, con un’attenzione particolare al benessere durante il viaggio. La sua presenza arriva dopo l’esperienza al Giro d’Italia, dove il SUV è stato protagonista per 21 tappe, percorrendo circa 3.500 km e affrontando quasi 50.000 metri di dislivello.

Citroën Ami rappresenta invece l’anima più compatta, urbana e originale del marchio. 100% elettrica, pratica e fuori dagli schemi, continua a proporsi come una soluzione di micromobilità accessibile, pensata per muoversi con facilità negli spazi cittadini.

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Anche quest’anno tornerà il concorso “provAMI a vincere”, pensato per coinvolgere i visitatori in modo diretto. A completare il programma ci saranno 32 giornate speciali di attivazione, con hostess dedicate all’accoglienza, alle attività di engagement e alla raccolta di contatti qualificati.

I risultati già ottenuti spiegano perché la collaborazione continui. Dall’avvio delle attività sono stati raccolti 7.860 lead, un dato che conferma l’interesse del pubblico verso Citroën e le sue soluzioni elettrificate. Del resto, Gardaland è un palcoscenico di grande valore: accoglie circa 3 milioni di visitatori ogni anno e ha superato i 100 milioni di ingressi complessivi dalla sua apertura.