Ferrari Purosangue, la Luxeed RX le somiglia molto e in Cina esplode la polemica

Ferrari Purosangue finisce indirettamente al centro di una nuova discussione arrivata dalla Cina. A far parlare è la Luxeed RX, nuovo SUV elettrico sviluppato congiuntamente da Huawei e Chery all’interno dell’ecosistema HIMA. Il modello non è ancora in vendita, ma le sue specifiche principali sono già emerse attraverso le ultime immatricolazioni pubblicate in Cina, in vista del lancio commerciale previsto per l’autunno.

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La Luxeed RX, SUV elettrico di Huawei e Chery, fa discutere per la forte somiglianza con la Ferrari Purosangue e scatena la replica di Ferrari

La Luxeed RX è lunga 5.020 mm, larga 2.007 mm e alta 1.585 mm, con un passo di 3.000 mm. Dimensioni importanti, che la collocano nella parte alta del segmento SUV. Il marchio preferisce però definirla una “FUV”, sigla che richiama una filosofia più sportiva e orientata al design. Sotto il profilo tecnico, il modello promette una dotazione di alto livello, a cominciare dai quattro sensori LiDAR, una scelta ancora poco comune anche tra le vetture premium.

La gamma dovrebbe prevedere almeno due configurazioni. La versione a motore singolo sviluppa 277 kW, pari a circa 372 CV. La variante a doppio motore abbina invece un’unità da 160 kW a una da 277 kW, portando il modello in un territorio più vicino a quello dei SUV elettrici ad alte prestazioni. Luxeed punta quindi a presentare la RX non come un semplice veicolo familiare, ma come un prodotto tecnologico e ambizioso, inserito nella strategia automotive di Huawei.

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Il vero nodo, però, riguarda il design. Fin dalle prime immagini, molti osservatori hanno notato una forte somiglianza con la Ferrari Purosangue. Il frontale chiuso, i fari a forma di L, la carrozzeria bassa, la presa d’aria suddivisa in tre sezioni e l’impostazione posteriore hanno alimentato paragoni immediati con il SUV del Cavallino.

La discussione si è accesa ulteriormente dopo alcune dichiarazioni di Zhao Changjiang, CEO e vicepresidente esecutivo di Luxeed. Il manager ha affermato che il marchio avrebbe assunto un ex responsabile del design Ferrari, citando anche il coinvolgimento di team legati alla messa a punto del telaio di BMW e Aston Martin.

La replica è arrivata da Ferrari in Cina. Ingrid Sun, direttrice della comunicazione di Ferrari Greater China, ha chiesto pubblicamente di conoscere il nome esatto del presunto ex responsabile del design. Una risposta che ha moltiplicato le discussioni sui social, anche perché Ferrari ha confermato Flavio Manzoni come responsabile del design dal gennaio 2010.

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Per Luxeed, la RX arriva in un momento delicato. Il marchio registra un calo delle vendite su base annua da dicembre e questo nuovo SUV rappresenta un tassello fondamentale per recuperare visibilità all’interno di HIMA. Da qui all’autunno, la Luxeed RX dovrà quindi convincere non solo sul piano tecnico, ma anche su quello dell’identità.