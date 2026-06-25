Fiat Grande Panda a 95 euro al mese: la Francia apre le porte all’elettrico accessibile

In Francia la Fiat Grande Panda prova a mettere l’elettrico su un terreno più concreto. Meno slogan, più realtà quotidiana. Perché il punto, oggi, non è soltanto convincere gli automobilisti che le auto a batteria siano il futuro, ma renderle davvero accessibili.

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Fiat rilancia la Fiat Grande Panda elettrica in Francia con leasing da 95 euro al mese, senza anticipo, per rendere l’EV più accessibile

È in questo scenario che FIAT rinnova la sua presenza nel programma francese di leasing elettrico. Una formula pensata per i clienti che rientrano nei requisiti previsti e che consente di avvicinarsi a un’auto a zero emissioni senza dover versare un anticipo. La protagonista è la Grande Panda elettrica, un modello che il marchio italiano vuole trasformare in una proposta popolare, semplice da capire e soprattutto accessibile.

L’offerta parte da 95 euro al mese per la Fiat Grande Panda in allestimento Pop. Il contratto prevede una durata di 36 mesi e 15.000 km all’anno, quindi una percorrenza adatta a chi usa l’auto soprattutto per lavoro, scuola, commissioni, spostamenti in città e qualche viaggio breve fuori porta. Non è una formula pensata per pochi appassionati di tecnologia, ma per un pubblico molto più ampio, quello che guarda all’elettrico con interesse ma continua a chiedersi se possa davvero entrare nel proprio bilancio.

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La gamma proposta nel leasing francese comprende anche le versioni Icon e La Prima. La prima sale a 105 euro al mese, mentre l’allestimento più ricco arriva a 115 euro al mese. Anche in questi casi non è previsto anticipo e restano invariati durata e chilometraggio. La distanza tra le tre rate è minima, e questo può rendere più semplice scegliere una Grande Panda meglio equipaggiata senza stravolgere la spesa mensile.

FIAT, però, non punta solo sul prezzo. La Grande Panda vuole riportare nell’elettrico un po’ di leggerezza, colore e personalità. Si tratta di un modello che prova a conservare quello spirito pratico e immediato che da sempre accompagna il nome Panda, reinterpretandolo con un design più moderno. Non a caso il modello ha già ottenuto il premio AUTOBEST nella categoria Design.

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Anche l’autonomia racconta la sua missione. I 320 km dichiarati nel ciclo combinato WLTP non vogliono trasformarla in un’auto da lunghi viaggi, ma in una compagna credibile per la mobilità quotidiana. A questo si aggiunge, sui modelli idonei, una garanzia estesa fino a 8 anni o 160.000 km, dettaglio importante per rassicurare chi sta valutando per la prima volta il passaggio a un’elettrica.

Le iscrizioni al programma FIAT Electric Leasing 2026 sono già aperte in Francia e la rete commerciale è pronta ad accogliere i primi clienti. Per chi non rientra nei criteri del leasing sociale, il marchio continuerà comunque a proporre promozioni dedicate sulla propria gamma elettrica.