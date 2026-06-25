Ferrari HC25, il test in notturna e il suono emozionante del suo V8

Maranello di notte, cancelli che si aprono, una sagoma camuffata che sparisce verso le colline. Solamente l’alba la riporta poi indietro. Ferrari ha scelto questo formato, quasi cinematografico, emozionale, per annunciare che la HC25 è entrata nella fase finale dei collaudi e qui il sound del V8 fa il resto.

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La HC25 è una one-off costruita sulla base della F8 Spider, ma questa descrizione potrebbe essere molto riduttiva. Design esterno e interno sono completamente nuovi, frutto di due anni di lavoro del Ferrari Design Studio diretto da Flavio Manzoni, con carta bianca e un cliente facoltoso che voleva un ponte tra l’ultima Ferrari con motore V8 centrale posteriore e la generazione più recente, quella della F80 e della 12Cilindri. Un esercizio di continuità stilistica commissionato da chi può permettersi di farsi costruire la propria idea.

La meccanica rimane quella della F8 Spider, e non è affatto una consolazione minore. Il motore V8 turbo da 3.902 cc eroga 720 CV e 770 Nm di coppia, abbinato al cambio a doppia frizione a sette rapporti. Velocità massima di 340 km/h, 0-100 in 2,9 secondi.

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Quel che la HC25 porta in più rispetto alla base è tutto ciò che non si misura in scheda tecnica: l’unicità assoluta, la firma di Manzoni, l’idea di un’automobile pensata per un solo proprietario nel mondo. Ferrari chiama questo approccio personalizzazione estrema, ma nella realtà è qualcosa di più vicino alla scultura su commissione.

Il prezzo non è stato comunicato, e difficilmente lo sarà mai in modo ufficiale. Per una one-off di questo livello, costruita su misura in due anni, la cifra appartiene a quella categoria di acquisti in cui, se devi chiedere, probabilmente non sei il cliente giusto.

Da qualche parte nel mondo esiste già qualcuno che sa di avere la Ferrari più rara in circolazione. E probabilmente non ha nemmeno fretta di vederla finita. Noi, intanto ci possiamo godere il video pubblicato su Instagram da Ferrari.