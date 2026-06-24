DS N°8 premiata per gli interni: il viaggio elettrico diventa alta sartoria

La DS N°8 si prende la scena nel panorama premium europeo conquistando il premio “Interni dell’anno” nel sondaggio Auto dell’anno 2026 di Wirtualna Polska. Un riconoscimento che valorizza uno degli aspetti più distintivi del nuovo modello di punta di DS Automobiles: un abitacolo pensato non solo per accompagnare il viaggio, ma per trasformarlo in un’esperienza di comfort, raffinatezza e tecnologia.

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DS N°8 conquista il premio per gli interni grazie a materiali pregiati, comfort avanzato e tecnologia raffinata, unendo lusso ed elettrico

Il premio conferma la direzione intrapresa dal marchio francese, che con la DS N°8 punta a portare nel mondo dell’elettrico la propria idea di “arte francese del viaggio”. Non un semplice slogan, ma una filosofia che si traduce in materiali ricercati, lavorazioni curate e soluzioni tecnologiche pensate per migliorare la vita a bordo.

La giuria ha sottolineato proprio l’equilibrio tra innovazione e artigianalità, due elementi che raramente riescono a convivere con naturalezza. Nell’abitacolo della DS N°8, invece, la tecnologia non domina la scena in modo freddo, ma si integra in un ambiente costruito per offrire calma, protezione e qualità percepita. L’obiettivo è far sentire guidatore e passeggeri in uno spazio elegante, silenzioso e accogliente, anche nei viaggi più lunghi.

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A fare la differenza sono soprattutto i dettagli. Gli interni utilizzano materiali di alto livello come la pelle Nappa conciata con foglie d’olivo, l’Alcantara realizzata in gran parte con materiali riciclati e inserti in alluminio. A questi si aggiungono lavorazioni distintive come il motivo Clous de Paris, le cuciture a perla e il disegno a cinturino d’orologio dei rivestimenti, elementi che richiamano il mondo dell’alta moda e dell’orologeria francese.

Il comfort è un altro punto centrale del progetto. I sedili possono offrire funzioni di massaggio, ventilazione e riscaldamento, mentre il sistema DS NECK WARMER migliora il benessere nei mesi più freddi. Il tetto panoramico amplia la sensazione di spazio, l’illuminazione ambientale contribuisce a creare un’atmosfera rilassante e il sistema audio ELECTRA 3D by FOCAL completa l’esperienza con una resa sonora immersiva.

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La DS N°8 non è però soltanto un salotto su ruote. È anche il nuovo modello di punta completamente elettrico del marchio, con un’autonomia dichiarata fino a 750 km secondo il ciclo WLTP. Un dato che la colloca tra le proposte più ambiziose del segmento e che conferma la volontà di DS Automobiles di unire efficienza, tecnologia e lusso.