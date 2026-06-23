Nuova Jeep Compass 4xe, via agli ordini: 375 CV e oltre 600 km di autonomia

La Compass entra nel futuro, ma lo fa a modo suo. Jeep apre gli ordini per la Nuova Jeep Compass 4xe e per la Compass BEV Long Range, due versioni che raccontano bene la direzione intrapresa dal marchio: più elettrificazione, più tecnologia, più possibilità di scelta. Senza però cancellare ciò che da sempre rende una Jeep riconoscibile, cioè la capacità di affrontare strade diverse, anche quando l’asfalto finisce.

Advertisement

Aperti gli ordiniper la nuova Jeep Compass 4xe: 375 CV, trazione integrale, guida off-road e oltre 600 km di autonomia

La nuova gamma nasce intorno a un’idea semplice ma centrale: non esiste un solo modo di vivere la mobilità. C’è chi cerca autonomia, chi vuole prestazioni, chi ha bisogno della trazione integrale e chi si avvicina all’elettrico senza voler rinunciare al piacere di guida. Jeep risponde con una Compass più ampia e articolata, costruita per accompagnare esigenze diverse.

La parola chiave resta libertà. È un concetto che appartiene alla storia del brand e che oggi viene reinterpretato attraverso l’elettrificazione. Fabio Catone, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe, ha sottolineato come la Nuova Compass 4xe dimostri che l’elettrico possa essere davvero Jeep: capace, concreto e pronto ad accompagnare chi guida anche fuori dai percorsi più ordinari.

Advertisement

La nuova Compass nasce in Italia: è stata progettata a Torino e viene prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, in provincia di Potenza. Questo modello dal 2006 ha superato i 2,5 milioni di unità vendute nel mondo, confermandosi tra i SUV più rappresentativi del marchio.

Al vertice della gamma si posiziona la Nuova Jeep Compass 4xe full electric da 375 CV. La sua architettura a doppio motore permette di gestire la trazione su entrambi gli assi, offrendo potenza e controllo. Il motore anteriore arriva a 157 kW, mentre quello posteriore, sviluppato specificamente per Jeep, raggiunge 132 kW. La batteria da 96,1 kWh utilizzabili consente un’autonomia WLTP superiore a 600 km, con ricarica dal 20% all’80% in 27 minuti.

La Compass BEV Long Range punta invece sulla percorrenza. Con 231 CV e una batteria da 96,3 kWh utilizzabili, promette fino a 674 km di autonomia, diventando una soluzione interessante per chi vuole usare l’elettrico senza programmare ogni spostamento intorno alla ricarica.

Advertisement

Ma è nel fuoristrada che la Compass 4xe vuole ricordare da dove arriva. L’assetto rialzato di 10 mm migliora la luce a terra, mentre la capacità di guado fino a 480 mm e gli angoli caratteristici confermano un’impostazione adatta anche ai percorsi più impegnativi. Il motore posteriore, abbinato a un riduttore 14:1, può trasferire fino a 3.100 Nm alle ruote posteriori, garantendo trazione anche quando il fondo mette alla prova.

La tecnologia completa il quadro. Guida autonoma di livello 2 e Jeep Selec-Terrain sono di serie, con modalità pensate per adattare il SUV a neve, sabbia, fango, guida sportiva o condizioni estreme. Gli allestimenti Upland e Overland interpretano due anime diverse: una più pratica e avventurosa, l’altra più ricca e distintiva.

Advertisement

Basata sulla piattaforma STLA Medium, la nuova Compass guarda avanti con decisione. È più elettrica e più moderna, ma conserva lo spirito Jeep: quello di un SUV pensato per chi non vuole scegliere tra innovazione e libertà.