Nuova Peugeot 2008, svolta elettrica e design più affilato: il SUV urbano cambierà pelle

La nuova Peugeot 2008 potrebbe rappresentare uno dei cambiamenti più importanti nella prossima gamma del Leone. Il modello attuale ha avuto un ruolo centrale nella crescita di Peugeot tra i SUV compatti, ma la futura generazione sembra pronta a fare un salto più deciso, non limitandosi a un semplice aggiornamento di stile. In gioco ci sono piattaforme nuove, una strategia più elettrica e una diversa idea di SUV urbano.

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La nuova Peugeot 2008 potrebbe diventare solo elettrica, con batterie LFP, 500 km di autonomia e un design più compatto e affilato

Peugeot sta preparando diversi modelli su architetture di nuova generazione e la nuova Peugeot 2008 dovrebbe inserirsi proprio in questa fase di trasformazione. Il passaggio più rilevante riguarderebbe la meccanica: la prossima generazione potrebbe diventare soltanto elettrica, lasciando definitivamente alle spalle benzina, diesel e soluzioni ibride tradizionali. Una scelta che avrebbe un peso notevole, soprattutto per un modello pensato per un pubblico ampio e per l’uso quotidiano.

Per rendere l’operazione sostenibile anche sul piano dei prezzi, Peugeot potrebbe puntare sulle batterie LFP. Sono meno costose delle NMC e stanno diventando sempre più interessanti per i costruttori che vogliono proporre elettriche con buone percorrenze senza spingere troppo in alto il listino. L’obiettivo, secondo le indiscrezioni, sarebbe arrivare ad almeno 500 km di autonomia WLTP, un valore che renderebbe la nuova Peugeot 2008 più adatta anche agli spostamenti extraurbani.

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La novità potrebbe riguardare anche le dimensioni. Mentre negli ultimi anni molti modelli sono cresciuti generazione dopo generazione, la nuova Peugeot 2008 potrebbe muoversi nella direzione opposta. L’attuale SUV misura circa 4,30 metri, una lunghezza importante per il segmento. Il nuovo modello potrebbe fermarsi intorno ai 4,20 metri, tornando a una misura più compatta e più facile da gestire in città, senza perdere l’immagine da crossover moderno.

I render firmati da Julien Jodry provano a immaginare questa evoluzione. La carrozzeria mantiene un’impostazione riconoscibile, ma il linguaggio appare più pulito e affilato. Il frontale è dominato da tre strisce LED per lato, accompagnate da sottili elementi luminosi orizzontali che attraversano il paraurti e rendono il muso più largo e tecnologico.

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Dietro, lo stesso tema luminoso viene ripreso con gruppi ottici a tre barre, separati dal logo del Leone. La coda resta leggermente inclinata, a metà strada tra SUV e fastback. Per gli interni non ci sono ancora immagini, ma Peugeot potrebbe guardare al concept Polygon, con una plancia più digitale e un volante squadrato pensato per reinterpretare l’i-Cockpit.