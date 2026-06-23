Alfa Romeo Concept su base Audi A1: il sogno alternativo di un’Alfa targata Volkswagen

L’Alfa Romeo Concept firmata da Bruno Callegarin riaccende una domanda che ogni tanto torna tra gli appassionati: cosa sarebbe successo se Alfa Romeo fosse finita davvero nell’orbita Volkswagen? Il creatore digitale ha pubblicato nelle scorse ore su Facebook un render che immagina una piccola Alfa su base Audi A1, trasformando una compatta tedesca in una vettura dal sapore italiano, con carrozzeria gialla, proporzioni raccolte e richiami stilistici al Biscione.

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Un render immagina una piccola Alfa Romeo su base Audi A1: ecco motori, stile e scenari di un’Alfa targata Volkswagen mai nata

L’idea nasce da un’ipotesi alternativa alla storia reale. Callegarin immagina un’Alfa Romeo rinata sotto il gruppo VW, capace di mantenere “lo stile che ci appartiene” ma con una base tecnica tedesca. La concept sarebbe stata proposta con motori 1.2 da 86 CV come versione d’ingresso, 1.4 da 122 a 185 CV e un più potente 2.0 TFSI da 231 CV, abbinato a trazione integrale quattro e cambio manuale. Una ricetta che, almeno sulla carta, avrebbe potuto dare vita a una piccola sportiva compatta, accessibile e molto diversa dalle Alfa degli ultimi anni.

Il fascino del render sta proprio qui: non mostra un modello ufficiale, ma un bivio mancato. Se Alfa Romeo fosse stata acquistata da Volkswagen, probabilmente avrebbe avuto accesso a piattaforme diffuse, economie di scala e una gamma più regolare. Forse sarebbero nate più compatte, più versioni sportive e una presenza più stabile nei segmenti popolari europei. Ma resta aperta una domanda: quanto del carattere Alfa sarebbe sopravvissuto dentro una logica industriale così diversa?

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La riflessione arriva in un momento particolare per il marchio. Nel nuovo piano Stellantis annunciato a maggio da Antonio Filosa, Alfa Romeo appare con un ruolo più regionale rispetto ai brand globali del gruppo. La strategia guarda con forza al segmento C, dove sono attese l’erede spirituale della Giulietta e una nuova SUV compatta legata alla Tonale. È una scelta che punta a volumi più realistici e a un presidio più concreto del mercato europeo.

Più incerto resta invece il destino di Giulia e Stelvio. Dopo le preoccupazioni nate dall’assenza iniziale di nuove generazioni nel piano, Alfa Romeo ha chiarito di voler continuare a competere nel segmento D, ma la formula tecnica e industriale resta ancora da definire. In questo scenario, l’Alfa Romeo Concept di Callegarin rappresenta una provocazione su ciò che Alfa avrebbe potuto essere, e su ciò che oggi deve ancora decidere di diventare.