Nuova Alfa Romeo Giulia, tra rinvii e speranze: il Biscione cerca la formula giusta

La nuova Alfa Romeo Giulia torna a far discutere, ma questa volta non per un annuncio ufficiale. Nelle scorse ore il creatore digitale Tommaso Ciampi ha pubblicato su Facebook un render fatto con AI che immagina la futura berlina del Biscione con linee tese, proporzioni sportive e un’impostazione da grande fastback. Un render indipendente che chiaramente non ha nulla a che vedere con quelli che sono i futuri piani del Biscione che al momento a dire il vero in proposito sono assai misteriosi.

Advertisement

La nuova Alfa Romeo Giulia fa discutere tra render, rinvii e ipotesi tecniche: Alfa Romeo cerca la soluzione giusta

Il motivo è semplice: della nuova Alfa Romeo Giulia, oggi, si sa ancora molto poco. Inizialmente indicata tra i modelli attesi per il 2026, poi spostata più avanti, intorno al 2028, la prossima generazione resta avvolta nell’incertezza. Non è chiaro quando arriverà, né quale sarà la sua formula tecnica. Elettrica, ibrida, multi-energia, berlina pura o silhouette più vicina a una coupé a quattro porte: al momento le ipotesi superano le certezze.

La situazione riflette il momento delicato di Alfa Romeo. Il marchio ha ritrovato visibilità con Tonale e Junior, ed è stato detto chiaramente che si punterà forte sul segmento C con le eredi di Tonale e Giulietta. Ma come ben sappiamo il cuore della sua identità resta legato a modelli come Giulia e Stelvio, vetture capaci di parlare a chi cerca guida, prestazioni e carattere italiano. Proprio per questo l’assenza iniziale delle nuove Giulia e Stelvio dal piano Stellantis aveva creato più di una preoccupazione tra gli alfisti.

Advertisement

Successivamente, un chiarimento di Alfa Romeo ha raffreddato le ipotesi più drastiche: il Biscione non intende abbandonare il segmento D e sta studiando nuove interpretazioni dell’attuale gamma, con soluzioni capaci di restare fedeli al DNA del marchio e allo stesso tempo adattarsi all’evoluzione del mercato. Il punto, però, è trovare la formula giusta.

Il render di Ciampi arriva quindi in un vuoto informativo che alimenta fantasia e aspettative. Le immagini non dicono cosa farà Alfa Romeo, ma mostrano cosa molti vorrebbero vedere: una nuova Alfa Romeo Giulia moderna, aggressiva, riconoscibile e ancora profondamente Alfa. Le date, però, restano il vero nodo. Al momento non esiste una tabella ufficiale e, salvo sorprese, è difficile immaginare un debutto concreto prima del 2030.