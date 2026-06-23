Stellantis Melfi, altri 30 giorni di solidarietà: lo stabilimento resta in attesa di risposte

A Melfi si allunga di altri 30 giorni il Contratto di Solidarietà in scadenza il 27 giugno. La decisione è arrivata al termine dell’incontro tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali dello stabilimento Stellantis Melfi, in una fase ancora segnata da attese e interrogativi sul futuro produttivo del sito lucano.

Advertisement

Nello stabilimento Stellantis Melfi la solidarietà è stata prorogata di 30 giorni: sindacati e istituzioni chiedono un confronto

A darne notizia è stata Florence Costanzo, segretaria regionale dell’Ugl Basilicata metalmeccanici, spiegando che la proroga è stata condivisa tra le parti e consente di mantenere invariate tutte le condizioni già in essere. L’obiettivo è accompagnare il periodo che precede la pausa estiva senza modificare l’impianto attuale degli accordi, evitando ulteriori tensioni in una fase di transizione industriale particolarmente delicata.

Il prolungamento della solidarietà conferma quanto il sito di Stellantis Melfi resti al centro di una partita complessa. Da un lato ci sono le esigenze produttive dell’azienda, dall’altro la necessità di garantire una gestione equilibrata del personale, dei turni e delle percentuali di utilizzo. Per i lavoratori, il tema non riguarda soltanto il mese aggiuntivo di copertura, ma soprattutto ciò che accadrà dopo l’estate, quando sarà necessario capire meglio volumi, organizzazione del lavoro e prospettive dei prossimi mesi.

Advertisement

Proprio per questo le organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf hanno chiesto alla direzione aziendale la convocazione di un confronto specifico entro l’ultima settimana di luglio. L’incontro dovrà servire a fare il punto sul periodo successivo alla pausa estiva e sulle prospettive industriali dello stabilimento, con particolare attenzione agli scenari legati alla ripresa delle attività dopo lo stop programmato.

Secondo quanto riferito da Costanzo, alla riunione dovrà essere presente anche la direzione di stabilimento. Sul tavolo finiranno l’andamento della solidarietà, le percentuali di utilizzo, la rotazione del personale e più in generale tutti gli aspetti produttivi che interesseranno Stellantis Melfi nei prossimi mesi.