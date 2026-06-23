Nuova Jeep Cherokee Trailhawk, il teaser accende l’attesa per la versione più avventurosa

Jeep ha iniziato a svelare la nuova Jeep Cherokee Trailhawk con una sola immagine, ma tanto è bastato per far partire le prime ipotesi. Il teaser mostra poco del SUV, concentrandosi su una porzione del frontale, ma lascia già intuire una direzione chiara: la Cherokee sta per accogliere una variante più dura, pensata per chi cerca qualcosa di più rispetto a un normale utilizzo su strada.

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Jeep anticipa la nuova Cherokee Trailhawk con un teaser: gancio rosso, frontale rivisto e indizi di un SUV più adatto al fuoristrada

Il dettaglio più evidente è il gancio di traino rosso che spunta dal paraurti anteriore. Un elemento semplice, ma molto riconoscibile per chi conosce il mondo Jeep. Nelle versioni Trailhawk, infatti, questi particolari non servono solo a costruire un’immagine più aggressiva, ma raccontano anche una precisa vocazione off-road. Il paraurti appare ridisegnato e più robusto, mentre il faro sembra rimanere vicino a quello della Cherokee standard.

Jeep, almeno per ora, non ha diffuso dati tecnici completi. La nuova Jeep Cherokee Trailhawk, però, dovrebbe seguire la tradizione delle versioni più orientate al fuoristrada del marchio. È quindi plausibile aspettarsi una maggiore altezza da terra, angoli di attacco e di uscita più favorevoli, protezioni sottoscocca e ganci di traino anche al posteriore. Tutti elementi che renderebbero il SUV più adatto ad affrontare sterrati, fango e percorsi più impegnativi.

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Qualche indizio era già arrivato nei mesi scorsi all’Easter Jeep Safari, dove Jeep aveva presentato la Cherokee Upland. Quel prototipo mostrava sospensioni migliorate, un frontale molto simile a quello apparso nel teaser e cerchi da 18 pollici con pneumatici Falken Wildpeak A/T da 31,5 pollici. Non è ancora chiaro se la Trailhawk definitiva riprenderà tutte queste soluzioni, ma il legame tra i due modelli sembra evidente.

La parte più incerta resta la meccanica. Oggi la Cherokee è proposta con un motore ibrido turbo a quattro cilindri da 1,6 litri, abbinato a un cambio a variazione continua. La potenza è di 210 cavalli, con 230 lb-ft di coppia e trazione integrale Jeep Active Drive I. Per una versione Trailhawk, però, gli appassionati si aspettano un sistema più specialistico, magari vicino all’Active Drive Lock 4×4 utilizzato in passato.

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Jeep ha promesso che nuovi dettagli arriveranno più avanti. Nel frattempo, il teaser ha già ottenuto il suo effetto: riportare l’attenzione sulla Jeep Cherokee Trailhawk e far crescere l’attesa per una Cherokee più ruvida, concreta e fedele allo spirito avventuroso del marchio.