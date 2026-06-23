Ram 1500 TRX SRT, ordini aperti per il pick-up da 777 CV che sfida ogni limite

Il Ram 1500 TRX SRT 2027 è uno di quei pick-up che non ha bisogno di troppe presentazioni: basta leggere i numeri per capire il tipo di carattere che porta su strada. Gli ordini sono ufficialmente aperti in America e il nuovo modello di Ram torna a puntare su una ricetta muscolare, fatta di cavalli, trazione integrale e una chiara predisposizione per il fuoristrada più impegnativo.

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Ordini aperti per il nuovo Ram 1500 TRX SRT: 777 CV, 0-60 in 3,5 secondi, off-road estremo e interni premium

Sotto il cofano c’è il motore HEMI V8 sovralimentato da 6,2 litri, capace di sviluppare 777 cavalli e 680 lb-ft di coppia. Una potenza che colloca il Ram 1500 TRX SRT tra i pick-up a benzina di serie più estremi in circolazione. Non è un mezzo pensato per chi cerca discrezione, ma per chi vuole un veicolo capace di trasmettere forza già al primo sguardo e di confermarla appena si preme l’acceleratore.

Su strada, il TRX SRT mette insieme la spinta del V8 con la sicurezza della trazione integrale permanente. Il Launch Control di serie permette uno scatto da 0 a 60 miglia orarie in 3,5 secondi, un dato che sarebbe notevole su una sportiva e che lo diventa ancora di più su un pick-up di grandi dimensioni. La velocità massima arriva a 118 mph, ma è lontano dall’asfalto che questo modello mostra davvero il suo temperamento.

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Ram ha infatti lavorato per dare al TRX SRT una struttura capace di affrontare fondi difficili senza perdere controllo. I pneumatici da 35 pollici, gli ammortizzatori adattivi Bilstein Black Hawk e2 e il sistema Ram Active Terrain Dynamics sono pensati per assorbire urti, gestire i trasferimenti di carico e garantire trazione anche quando il terreno diventa irregolare. L’altezza da terra di 11,8 pollici e l’escursione posteriore fino a 14 pollici completano un’impostazione da vero off-road.

L’abitacolo racconta un’altra parte della stessa personalità. Dentro, il TRX SRT è potente ma non spartano. I sedili anteriori regolabili elettricamente in 12 posizioni offrono memoria, massaggio, riscaldamento e ventilazione, mentre i sedili posteriori reclinabili, riscaldati e ventilati aggiungono comfort anche per chi viaggia dietro. Pelle, camoscio, cuciture rosse e vera fibra di carbonio contribuiscono a creare un ambiente sportivo e curato.

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La dotazione tecnologica è altrettanto ricca. Il grande touchscreen Uconnect 5 da 14,5 pollici, il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, l’Head-up Display configurabile, le telecamere a 360 gradi, la doppia ricarica wireless e l’impianto Harman Kardon da 900 watt con 19 altoparlanti rendono l’esperienza a bordo moderna e completa.

Tra le novità più significative c’è l’assistenza alla guida attiva a mani libere di livello 2+, offerta di serie. Un contenuto che aggiunge una dimensione più tecnologica a un pick-up nato soprattutto per emozionare.

In America il prezzo di partenza è fissato a 99.995 dollari, più 2.795 dollari di spese di trasporto. Tra optional e pacchetti, Ram lascia spazio alla personalizzazione, compresa la scenografica Bloodshot Night Edition, con dettagli neri e rossi e finiture dedicate.

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Il nuovo Ram 1500 TRX SRT arriverà nelle concessionarie quest’estate, pronto a riaffermare una certezza: nel mondo dei pick-up estremi, la potenza resta ancora una questione di carattere.