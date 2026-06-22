Maserati porta il Tridente tra le stelle: nasce la costellazione che celebra i 100 anni del mito

Maserati celebra i 100 anni del logo del Tridente con un progetto che guarda lontano, letteralmente fino al cielo. Si chiama Trident Stars e nasce con l’idea di trasformare uno dei simboli più riconoscibili dell’automobilismo italiano in una costellazione. Si tratta di un modo per raccontare il legame profondo tra il marchio e le persone che, nel tempo, ne hanno costruito l’identità.

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Maserati celebra i 100 anni del Tridente con Trident Stars: 100 stelle, certificati digitali e un omaggio alla sua community

Il Tridente apparve per la prima volta nel 1926 sulla Tipo 26, la vettura con cui Maserati vinse la Targa Florio e aprì una storia sportiva destinata a lasciare il segno. Da allora quel logo non è mai stato soltanto un marchio sulla carrozzeria. È diventato un’idea di eleganza, prestazioni, coraggio e artigianalità italiana. Un segno capace di parlare agli appassionati, ai clienti e a chi vede in Maserati qualcosa che va oltre l’automobile.

Con Trident Stars, Maserati ha scelto di rendere omaggio proprio a questa comunità. La costellazione, collocata tra quelle del Leone e del Pastore, è composta da 100 stelle selezionate con il supporto di Maurizio Pajola e Anna Lucchetti, ricercatori dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova. Ogni stella è dedicata a una figura legata al mondo del Tridente: clienti fedeli, dipendenti, amici del brand, collezionisti, proprietari di vetture Fuoriserie, ambassador e gentlemen driver impegnati in pista con modelli come GT2 e MCXtrema. In questo modo, il marchio mette al centro non solo le auto, ma anche le storie personali che le accompagnano.

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Il progetto vive su due piani, reale e digitale. Ogni stella potrà essere accompagnata da un certificato legato a un astro realmente presente nello spazio e da un’opera digitale unica, certificata tramite blockchain e smart contract. Un modo contemporaneo per trasformare un riconoscimento simbolico in qualcosa di personale e duraturo, capace di unire memoria, tecnologia e partecipazione.

Trident Stars sarà raccontato anche attraverso un’esperienza immersiva, con un sito dedicato, contenuti social e iniziative digitali. Il percorso culminerà nella consegna di un kit dedicato, pensato per dare forma concreta al legame celebrato nel cielo. È un gesto che porta la celebrazione fuori dalla dimensione tradizionale, rendendola più emozionale e vicina a chi ha contribuito alla storia del marchio.

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Cristiano Fiorio, Chief Marketing Officer Maserati e General Manager Bottega Fuoriserie, ha sottolineato il valore emozionale e culturale dell’iniziativa. Con Trident Stars, Maserati non celebra soltanto il passato: guarda alle stelle per raccontare il futuro di un’identità destinata a brillare ancora, oggi anche attraverso modelli come GranTurismo, GranCabrio e Grecale.