Fiat 600 Hybrid Sport, la serie limitata che veste di nero il SUV compatto italiano

In Giappone Fiat amplia la gamma della 600 con una versione speciale pensata per chi cerca un look più deciso e ricercato. Si chiama Fiat 600 Hybrid Sport ed è un’edizione limitata prodotta in soli 80 esemplari, disponibile dal 22 giugno presso la rete ufficiale Fiat. La novità, lanciata da Stellantis Japan, introduce per la prima volta nella famiglia 600 una serie di dettagli neri sia all’esterno sia nell’abitacolo, trasformando il carattere del SUV compatto senza tradirne l’impronta italiana.

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In Giappone debutta la Fiat 600 Hybrid Sport: 80 esemplari con look nero, interni scuri e cerchi da 18 pollici per un SUV più grintoso

La base resta quella della Fiat 600 Hybrid, modello che dal lancio del maggio 2025 ha puntato su design riconoscibile, efficienza e praticità quotidiana. Le forme morbide, i fari arrotondati e l’impostazione da crossover urbano confermano il linguaggio stilistico tipico del marchio, mentre il sistema ibrido di nuova generazione consente la marcia in modalità completamente elettrica alle basse velocità. Un vantaggio importante soprattutto nell’uso cittadino, dove fluidità e consumi contenuti fanno la differenza.

La Fiat 600 Hybrid Sport aggiunge però una personalità più sportiva. La carrozzeria in Gelato White viene abbinata al tetto nero, creando un contrasto netto ma elegante. I dettagli scuri compaiono sul frontale, sulle fiancate e nella parte posteriore, includendo griglia inferiore del paraurti, passaruota, loghi, maniglie esterne e finiture dedicate. A completare l’immagine ci sono i cerchi in lega neri da 18 pollici, pensati per dare al modello una presenza più forte su strada.

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Anche l’abitacolo segue la stessa direzione. Per la prima volta sulla serie 600, gli interni sono interamente neri. Il rivestimento del tetto scuro contribuisce a creare un ambiente più raccolto e sofisticato, mentre i sedili sportivi in tessuto effetto scamosciato, con cuciture grigie, uniscono comfort e impostazione dinamica. Le palette al volante aggiungono un dettaglio orientato alla guida, coerente con il nome Sport.

La dotazione conferma l’attenzione alla praticità: la 600 Hybrid offre un bagagliaio fino a 1.256 litri e un portellone elettrico con apertura senza mani, soluzioni utili nell’uso quotidiano. Il prezzo indicato per il mercato giapponese è di 4.550.000 yen, tasse incluse. Proprio la combinazione tra serie limitata, look bicolore e dettagli dedicati punta a intercettare clienti che cercano un’auto compatta, efficiente ma anche più personale rispetto alle versioni tradizionali.

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Per accompagnare il lancio, Fiat propone anche la campagna “600 Sport x Garrett Leight”, attiva dal 22 giugno al 5 luglio. Tra chi prenoterà ed effettuerà un test drive, dieci clienti riceveranno un paio di occhiali da sole Garrett Leight California Optical. Un accessorio in linea con lo stile raffinato e personale della nuova edizione limitata.