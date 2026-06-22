Smart #2, praticamente un divano su quattro ruote a 20.000 euro

Roma ha ospitato l’anteprima europea della Concept #2, il prototipo che anticipa la futura Smart #2 di serie, già vista a Pechino, ora sotto i riflettori della Capitale, città che con la piccola due posti ha un rapporto storico piuttosto consolidato. La presentazione ufficiale della versione definitiva è attesa al Salone di Parigi nell’ottobre 2026, con un prezzo base dichiarato dal CEO Wolfgang Ufer di circa 20.000 euro.

Advertisement

Smart, oggi controllata congiuntamente da Mercedes e Geely, ha scelto l’occasione romana per svelare gli interni e i dettagli della nuova piattaforma ECA, Electric Compact Architecture, sviluppata internamente da zero per vetture elettriche compatte.

Si punta ad agilità urbana, sicurezza e uso efficiente dello spazio. Il diametro di sterzata è 6,95 metri, la batteria ha una capacità di circa 35,7 kWh con un’autonomia stimata superiore ai 200 km, e la ricarica rapida in DC porta dal 10 all’80% in meno di 20 minuti. Le sospensioni sono multilink, una rarità nel segmento, che promette una guidabilità di categoria superiore. Ricompare anche la cellula Tridion, struttura di sicurezza storicamente legata al marchio fin dalle origini.

Advertisement

La sorpresa, però, è nell’abitacolo. La Smart #2 abbandona la classica divisione tra sedile guidatore e passeggero in favore di una seduta unica che attraversa tutta la larghezza della vettura. In caso di parcheggio stretto, gli occupanti possono uscire dalla portiera opposta senza acrobazie. I comandi seguono una disposizione definita “a forma di S”, gli schermi sono volutamente contenuti nelle dimensioni, e un poggiabraccio a scomparsa al centro completa la configurazione. Gli interni mostrati erano ancora di preserie, ma l’intenzione è quella di garantire il miglior abitacolo percepito della categoria.

Smart sta costruendo qualcosa di più articolato di quanto la storia del marchio lascerebbe immaginare. Una piattaforma nuova, un’architettura interna ripensata, un prezzo competitivo. Se la versione di serie manterrà le promesse del concept, Parigi sarà una tappa senza dubbio interessante.