Jeep Compass e-Hybrid regina dell’efficienza: il SUV vince l’Ecomotion Tour 2026

La nuova Jeep Compass e-Hybrid parte con il piede giusto sul mercato spagnolo e conquista subito un risultato di peso. Il SUV del marchio americano si è aggiudicato il primo posto nella categoria MHEV del prestigioso Ayvens Research Lab Ecomotion Tour 2026, una delle prove più interessanti per misurare l’efficienza reale delle vetture elettrificate. Il dato più significativo è la riduzione dei consumi: meno 24,5% rispetto ai valori di riferimento WLTP.

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Jeep Compass e-Hybrid conquista l’Ecomotion Tour 2026 con consumi ridotti del 24,5%

La competizione, andata in scena su un percorso di 300 chilometri tra Leganés, nella comunità di Madrid, e Olmedo, in provincia di Valladolid, ha messo alla prova 28 veicoli di 23 marchi diversi. Non un semplice test da laboratorio, ma una sfida su strada, con condizioni di guida reali e una rigorosa supervisione tecnica. È proprio questo elemento a dare maggiore valore al risultato ottenuto dalla Jeep Compass e-Hybrid.

Alla guida del SUV Jeep c’erano Marcos Martínez, di Stellantis B2B, e Chema Bermejo, di Movilidad TV. Il loro lavoro ha permesso di sfruttare al meglio il potenziale della tecnologia ibrida del modello, puntando su una guida fluida, una gestione attenta dell’energia e un utilizzo intelligente della componente elettrica.

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La nuova Jeep Compass e-Hybrid si inserisce nella gamma multi-energia del modello con una proposta pensata per chi cerca efficienza senza rinunciare a versatilità e comfort. Il sistema sviluppa una potenza combinata di 145 CV e consente un’autonomia totale fino a 970 chilometri. La parte elettrica contribuisce soprattutto nelle manovre a bassa velocità e nelle fasi di veleggiata, riducendo consumi ed emissioni nell’uso quotidiano.

Per garantire un confronto equo, gli organizzatori dell’Ecomotion Tour hanno imposto regole molto precise. Tutte le vetture partecipanti sono state equipaggiate con pneumatici Goodyear a bassa resistenza al rotolamento, mentre carico e distribuzione del peso sono stati controllati con estrema attenzione. I modelli ibridi sono partiti con il serbatoio pieno dello stesso carburante fornito da Repsol e ogni veicolo è stato dotato di transponder per la raccolta dei dati telemetrici lungo tutto il percorso.

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Con questa vittoria, la Jeep Compass e-Hybrid dimostra che l’ibrido leggero può ancora giocare un ruolo importante nella transizione verso una mobilità più sostenibile. Dunque per Jeep un’ottima notizia.