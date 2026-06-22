Leapmotor T03, la piccola elettrica che ha conquistato l’Italia: da sconosciuta a fenomeno nazionale

Per molto tempo la Leapmotor T03 è rimasta ai margini del grande pubblico. Una piccola elettrica compatta, interessante per prezzo e dotazione, ma conosciuta soprattutto da chi segue con attenzione il mercato delle city car a batteria. Sembrava una proposta intelligente, certo, ma destinata a ritagliarsi uno spazio limitato. Poi, in pochi mesi, lo scenario è cambiato completamente.

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Grazie agli incentivi, la Leapmotor T03 è esplosa in Italia: prezzo record, forte domanda e consegne in attesa. Ora è tra le elettriche più vendute

A far scattare la svolta sono stati gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche, arrivati nell’ottobre dello scorso anno. Da quel momento, la Leapmotor T03 ha smesso di essere una sconosciuta ed è diventata una delle sorprese più evidenti del mercato italiano. La piccola vettura legata alla galassia Stellantis, prodotta tra Cina e Polonia, ha trovato terreno fertile proprio dove molte elettriche faticano ancora: nel prezzo d’acquisto.

Con l’ecobonus, infatti, la Leapmotor T03 poteva essere acquistata a partire da 4.900 euro. Una cifra che, in un mercato abituato a listini sempre più alti, ha avuto l’effetto di una scossa. A quel punto non si parlava più soltanto di mobilità elettrica, autonomia o dotazione: si parlava di un’auto nuova proposta a un prezzo quasi impensabile. E la campagna pubblicitaria ha saputo sfruttare perfettamente il momento, con uno slogan tanto semplice quanto efficace: “Vi costa di più la bici”.

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Il messaggio è arrivato forte e chiaro. Molti automobilisti, anche tra quelli che non avevano mai considerato seriamente un’elettrica, hanno iniziato a guardare alla Leapmotor T03 come a un’occasione concreta. C’è chi l’ha scelta per gli spostamenti quotidiani, chi come seconda auto di famiglia, chi semplicemente per il rapporto qualità – prezzo.

La domanda, però, ha superato rapidamente le aspettative. In diversi casi i tempi di consegna si sono allungati, mettendo alla prova la pazienza degli acquirenti. Ma l’attesa non ha spento l’interesse. Anzi, ha contribuito a far crescere l’attenzione attorno al modello di Leapmotor che, nel frattempo, iniziava a comparire sempre più spesso sulle strade italiane.

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Oggi la Leapmotor T03 è diventata una presenza riconoscibile, soprattutto nella tinta verde chiaro che molti hanno scelto e che ormai la identifica quasi immediatamente. Il dato più sorprendente resta però quello delle vendite: la piccola elettrica è riuscita a salire fino alla quarta posizione assoluta in Italia.