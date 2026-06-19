Elettriche Stellantis: garanzia estesa anche per i caricabatterie difettosi

Stellantis e i caricabatterie di bordo costituiscono un altro capitolo della “saga qualità” che il Gruppo conosce ormai fin troppo bene. Dopo le note vicende dei motori benzina PureTech, tocca agli OBC, gli on-board charger forniti da Mahle e installati sui modelli elettrici prodotti fino alla fine del 2023, finire sotto i riflettori. Si tratta di componenti fondamentali per “convertire” l’energia della colonnina in un effettivo processo di ricarica delle batterie del veicolo. Il problema è che in alcuni casi le auto smettono semplicemente di ricaricarsi. Sono potenzialmente decine di migliaia in tutta Europa le vetture interessate, tutte prodotte tra il 2019 e il 2023.

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La buona notizia, però, è che Stellantis ha deciso di estendere la garanzia su questo specifico componente fino a 8 anni o 160.000 chilometri, la stessa copertura già prevista per il pacco batterie. In pratica, riparazione o sostituzione gratuita, senza obiezioni, per chi dovesse trovarsi con un caricabatterie che non carica. Un intervento che, va detto, il gruppo ha già sperimentato in passato con i motori PureTech. Almeno la procedura è rodata.

La scala del problema non sorprende, se si considera come Stellantis funziona: tecnologie condivise su una galassia di marchi e modelli, dall’Opel Corsa-e alla Peugeot e-208, dalla Mokka-e alla Citroën e-C4. Quando la piattaforma comune funziona, i costi si abbattono. Quando non funziona, i numeri si moltiplicano di conseguenza. Le nuove produzioni, assicura il Gruppo, montano un tipo diverso di caricabatterie e non dovrebbero ripresentare lo stesso difetto.

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Questa garanzia estesa cambia le carte in tavola per chi sta valutando un elettrico usato del gruppo. Con un chilometraggio ragionevole, una Peugeot e-208 si trova oggi anche sotto i 15.000 euro. Chi cerca più spazio può orientarsi su Opel Mokka-e, Peugeot e-2008 o Citroën ë-C4, tutte coperte dallo stesso ombrello.

Non è una redenzione completa, ma è un segnale che Stellantis ha capito che riconquistare la fiducia dei clienti passa anche, e forse soprattutto, dal prendersi carico degli errori del passato.