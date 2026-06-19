Volkswagen T-Roc R 2026: il SUV affronta gli ultimi test al Ring

Al Nürburgring c’è spazio (tanto spazio) per passeggiare con nuovi modelli in arrivo come la Volkswagen T-Roc R 2026. I paparazzi l’hanno beccata di nuovo sul tracciato tedesco durante una sessione ad alta velocità, e stavolta le immagini hanno mostrato il prototipo di pre-produzione, camuffatura esterna compresa, con il travestimento che, però, fa il suo lavoro a metà.

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La prima generazione della T-Roc è uscita di scena, mentre la cabriolet sopravviverà fino al 2027, con l’addio in due tempi, come si conviene a chi non sa decidersi. La seconda generazione è già in produzione dalla fine dell’anno scorso, e di una nuova cabriolet non si parla più. Ciò che arriverà entro l’anno sarà la versione R, la variante che siede in cima alla gamma per prezzo, prestazioni e attitudine.

Le foto dal Ring mostrano un paraurti anteriore ridisegnato, con prese d’aria più aggressive e un’aria decisamente meno composta rispetto alle versioni standard. Le minigonne laterali e le calotte degli specchi sembrano condivise con il resto della famiglia, mentre i cerchi dovrebbero essere esclusivi della R. Dietro, un elemento che ricorda un diffusore e probabilmente meno di quattro terminali di scarico rotondi.

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Sul fronte tecnico, la direzione è tracciata con stesso motore turbo 2.0 litri della Golf R, con 333 CV, DSG a 7 rapporti, trazione integrale 4Motion e torque vectoring secondo le indiscrezioni più accreditate. Potrebbe arrivare anche un sistema mild-hybrid a supporto. Il telaio dovrebbe essere rivisto con baricentro più basso, freni potenziati e, dettaglio che non passa inosservato, una modalità drift, anche se su un SUV compatto a trazione integrale a prevalenza anteriore. Volkswagen pensa a realizzare qualcosa di probabilmente divertente.

La Volkswagen T-Roc R, dunque, esiste, si muove veloce e non ha ancora mostrato il viso. Il lancio ufficiale non è stato annunciato, anche se ci aspettiamo un debutto entro l’anno, ma il Nürburgring raramente mente.