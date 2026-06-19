FIAT e Disney riaccendono la magia: la 600 Turbo 100 accompagna Toy Story 5 nelle sale

FIAT rinnova il suo legame con Disney Italia in occasione dell’arrivo nelle sale italiane di Toy Story 5, il nuovo film d’animazione Disney e Pixar in uscita il 18 giugno. Una collaborazione che non nasce dal nulla, ma prosegue un percorso iniziato nel 2024 con le cinque versioni uniche della Fiat Topolino create per celebrare il centenario Disney e continuato con la Fiat 600 Hybrid al fianco di Inside Out 2.

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FIAT affianca Disney alla première di Toy Story 5 con la 600 Turbo 100

Il nuovo capitolo mette al centro la Fiat 600 Turbo 100, protagonista della première italiana di Toy Story 5 ospitata il 16 giugno al Teatro Sistina di Roma. Per l’occasione, la vettura ha attraversato le vie della Capitale ed è stata esposta davanti al teatro, trasformando la serata in un incontro tra l’immaginario Disney e Pixar, l’energia di Roma e l’universo popolare e familiare del marchio FIAT.

Il messaggio della collaborazione è racchiuso nella frase “I tempi cambiano, la storia continua”. Un concetto che si lega perfettamente allo spirito di Toy Story, da sempre costruito su immaginazione, amicizia, memoria e cambiamento.

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Le famiglie evolvono, cambiano abitudini, tempi e modi di vivere la mobilità quotidiana. In questo scenario, la Fiat 600 Turbo 100 si presenta come una risposta concreta: un’auto pensata per accompagnare le nuove routine senza cancellare ciò che rende ogni storia familiare riconoscibile.

La nuova motorizzazione benzina arricchisce la gamma 600 con una proposta semplice e diretta. Il motore Turbo da 100 CV, abbinato al cambio manuale a 6 marce, è stato pensato per offrire efficienza, reattività e affidabilità, mantenendo quell’approccio accessibile che da sempre caratterizza FIAT. Una scelta destinata a chi cerca una guida tradizionale, immediata e coinvolgente, senza rinunciare a un modello moderno e versatile.

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Ricordiamo infine che Fiat 600 Turbo 100 sarà disponibile negli allestimenti Pop, Icon, Business, La Prima e Sport, affiancando le versioni elettrica e ibrida.